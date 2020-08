PSG en finale : d’importants rassemblements et de vives inquiétudes pour Paris

Au dernier coup de sifflet, les adeptes du ballon rond avaient une seule idée en tête : celle de célébrer la place du PSG en finale. Certes, la situation est assez inédite puisque le club se hisse dans la dernière partie de la Ligue des Champions. Toutefois, les supporters ont oublié en une fraction de seconde que le coronavirus était toujours d’actualité en France. De ce fait, la victoire a rapidement entraîné des scènes de liesse à Paris alors que de vives inquiétudes sont référencées par les professionnels de la santé depuis quelques jours. Au début de l’été, des signes montraient un regain de l’épidémie et c’est le cas pour d’autres régions.

Une soirée historique célébrée dans les rues de Paris

La situation était inédite puisque le PSG se hisse en finale de la Ligue des Champions avec comme espoir de remporter la compétition. Sur les réseaux sociaux, vous avez pu constater la joie des supporters qui sont très connectés et proches de leurs supporters. Vous avez notamment pu découvrir Mbappé et Neymar très heureux.

La fête était au rendez-vous avec des chants, des fumigènes et même des feux d’artifice .

. Le PSG s’est offert une place en finale en gagnant 3/0 contre le RB Leipzig.

La qualification a été euphorique pour tous les passionnés du monde du football qui soutiennent bien le PSG.

Alors que le club de l’OM a été contraint de revoir sa copie pour le lancement de la Ligue 1 à cause de plusieurs cas de coronavirus, Paris semblait bien loin de la crise sanitaire.

ALLEZ PSG ❤️❤️ pic.twitter.com/LWf53Ncx0j — Gênio Neymar Jr² (fan account) (@genioneymarjr10) August 19, 2020

Certains ont donc critiqué sur les réseaux sociaux ces rassemblements dans les rues de la capitale puisque le coronavirus est toujours au rendez-vous. Si certains portaient bien sûr un masque, d’autres par contre avaient oublié ce moyen de protection. Il faut noter que l’Île-de-France est sous surveillance, car la reprise de l’épidémie est au rendez-vous à cause de quelques signaux. De ce fait, cette célébration dans les rues de la capitale aura-t-elle un impact sur la suite des évènements ? Y aura-t-il un cluster ? Il faudra normalement attendre plusieurs jours pour savoir si une hausse des contaminations est identifiée.

Polémique autour de Neymar: le joueur du PSG échange son maillot alors que l’UEFA l’interdit (vidéo) https://t.co/ju61PHKH1L — Sudpresse (@sudpresseonline) August 19, 2020

Le Collectif Ultra Paris n’avait programmé aucun rassemblement

Si certains ne sont pas vigilants, d’autres le sont un peu plus et c’est le cas pour le Collectif Ultra Paris. Lors du quart de finale, les supporters n’avaient pas pu être accueillis à cause des conditions sanitaires à respecter. Nous rappelons que les rassemblements de plus de 5000 personnes sont interdits sauf si une dérogation a été obtenue comme ce fut le cas pour le Puy du Fou. De ce fait, Roselyne Bachelot avait précisé sur le plateau de BFMTV que cette dérogation était obtenue uniquement si toutes les conditions sanitaires étaient respectées. Le Collectif Ultra Paris a donc décidé de ne pas accueillir un rassemblement.

PARIS – Le PSG s’impose 3-0 contre le RB Leipzig et se qualifie en finale de la ligue des champions. Scène de fête sur les Champs-Elysées pour les supporters. #RBLPSG pic.twitter.com/82At8yeBYp — Clément Lanot (@ClementLanot) August 18, 2020

Ce fut aussi le cas pour la place en finale de la Ligue des Champions. Difficile pour les supporters de ne pas célébrer cette victoire du Paris Saint Germain. Il faudra donc s’attendre à un autre mouvement de foule lors de la finale surtout si l’équipe parisienne remporte le match. Pour l’instant, les adeptes du ballon rond savourent comme il se doit cette victoire. Il ne faut pas oublier les gestes barrière pour autant, car le coronavirus est toujours présent dans notre quotidien.