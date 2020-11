Comment faire ses cadeaux de Noël cette année ? Amazon n’est pas la seule solution, voici nos astuces

Les commerces non essentiels sont contraints de fermer leurs portes à cause du confinement. À cause de la polémique, Jean Castex a appliqué un décret qui prend forme ce mardi et il demande aux supermarchés et aux hypermarchés de fermer les rayons non essentiels. Cela permet d’avoir une certaine équité à l’approche des fêtes de Noël. Toutefois, les Français ont une question importante : comment faire les achats de Noël en 2020 ?

Quelques astuces pour vos cadeaux de Noël

Avec Internet, il est finalement assez simple de réaliser ses cadeaux de Noël puisque toutes les boutiques ont généralement un site. Certes, des commerces indépendants n’ont pas pris le virage numérique, ce qui pourrait leur porter préjudice pendant ce confinement. De plus, les Français n’ont pas forcément d’autres choix, car, si le confinement est prolongé au-delà du 1er décembre, les achats seront assez complexes.

🎄 Prochainement…

Passez votre commande de produits artisanaux locaux pour les fêtes de Noël et retirez-les directement à Saint-Paul !

🎁Une bonne idée cadeaux pour les fêtes !

…A suivre dans quelques jours… pic.twitter.com/rcN90qKnEm — apelstpaul42 (@apelstpaul42) October 26, 2020

La première astuce consiste à attendre le Black Friday puisque toutes les boutiques en ligne proposeront des pourcentages .

. Vous avez bien sûr les sites d’annonces pour acheter d’occasion comme eBay ou encore Le Boncoin et même Vinted.

Il faut également regarder les ventes privées comme Veepee ou encore Showroomprivé puisque les catalogues sont mis à jour quotidiennement.

Les boutiques ont également des sites Internet, il suffit de les chercher avec Google.

Bien sûr, Amazon est aussi une plateforme très intéressante avec notamment la livraison Prime qui vous évite d’avoir des frais supplémentaires. Cherchez également sur cette place de marché les marques que vous appréciez puisque certaines comme Sephora ou encore Desigual ont des boutiques sur Amazon. Cela vous permet de profiter de tous les avantages sans les inconvénients des frais de livraison et vous aurez aussi une certaine rapidité.

Tous les achats ne sont pas à faire sur Amazon

Il ne faut pas oublier que les enseignes pour les jouets par exemple ont des sites en ligne et vous pouvez donc acheter vos cadeaux de Noël via ces plateformes. Certaines comme Gifi ou encore Truffaut ont mis en place le Click and Collect qui s’avère être très efficace. Vous réalisez vos courses en ligne, vous choisissez le magasin le plus proche et vous pourrez récupérer votre commande. N’oubliez pas que certains petits commerces notamment les libraires, ont aussi mis en place ces solutions.

I SOUTIEN I Plus que jamais, ils ont besoin de vous ! L'annulation des marchés de Noël et la fermeture des boutiques en cette période si importante sont de véritables coups durs. Nous pouvons agir en valorisant le #faitmain et le #madeinfrance pour nos cadeaux de fin d'année. pic.twitter.com/264BFeCOou — Un Grand Marché (@ungrandmarche) October 30, 2020

Vous pouvez ainsi continuer à soutenir les commerces de proximité sans, forcément, faire appel à Amazon. Cela peut être un peu plus long, mais, si vous souhaitez acquérir des cadeaux de Noël chez ces professionnels, c’est souvent possible. N’oubliez pas de surfer sur les réseaux sociaux, car certains commerces qui n’ont pas une boutique en ligne peuvent réserver vos achats via Facebook Messenger ou Instagram.