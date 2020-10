Clash chez Pascal Praud : stupéfaction, un journaliste l’insulte et quitte le plateau de l’heure des pros

Dans l’heure des pros, Pascal Praud et un chroniqueur tentent de discuter de la situation actuelle. En effet, avec l’annonce d’un confinement potentiel, les esprits peuvent s’échauffer très rapidement. Le débat est donc assez tendu ce 27 octobre sur le plateau et le présentateur proposait un sujet classique concernant l’anticipation de la seconde vague. Ivan Rioufol et le journaliste de Cnews ont pu partager leur désaccord.

Que s’est-il passé chez Pascal Praud ?

Ce n’est pas la première fois que le présentateur se retrouve dans une telle situation puisque vous vous souvenez sans doute de l’épisode de la camomille qui a fait grand bruit. Il n’est pas rare sur le plateau que les chroniqueurs ne partagent pas les mêmes avis. Cela laisse donc la place à des discussions assez houleuses.

🚨Pascal Praud (CNews)🚨 « Je vous ai dit que le couvre feu ne servirait à rien, tout ça ça sert à rien, on va reconfiner, ça servira encore à rien » Avant de s’embrouiller avec Ivan Rioufol qui espère une insurrection civique et qui finit par quitter le plateau. pic.twitter.com/sMlKiTb5yp — BalanceTonMedia (@BalanceTonMedia) October 27, 2020

Cela fait aussi le succès de cette émission baptisée L’heure des pros 2 .

. Pascal Praud estime que le couvre-feu et le confinement sont inutiles puisque l’épidémie est déjà présente.

Ivan Rioufol précise qu’il ne faut pas mettre de côté l’insurrection civique puisqu’elle a tendance à monter.

Il précise que les Français devraient désobéir face aux différentes restrictions qui sont imposées.

Pascal Praud n’a pas du tout apprécié les propos du chroniqueur qui ne comprend pas cette vision de la situation.

Le journaliste estime qu’il est impossible de dire cela sur un plateau de télévision et il ne tolère absolument pas les propos tenus. Toutefois, le chroniqueur a tenu également à répondre à Pascal Praud.

Laissez-moi terminer, vous m’emmerdez ! Taisez-vous Je dis ce que je veux !

Le chroniqueur disparaît du plateau de Pascal Praud

Le présentateur estime qu’il est tout à fait possible d’avoir un esprit critique sur le plateau, mais il n’est pas toléré d’avoir de tels mots. La séquence se termine et, ce 27 octobre, les fans de l’émission n’ont pas pu découvrir à nouveau le chroniqueur puisqu’il a quitté les lieux. Il faut savoir que le sujet lié au confinement et au couvre-feu est assez houleux. Ce n’est pas seulement le cas à la télévision, il suffit de l’évoquer avec ses collègues ou sa famille pour que les désaccords soient au rendez-vous.

🔴@PascalPraud à une enseignante. 👨‍🦳Praud: Vous avez été agressée par des élèves islamistes? 👩‍🏫Enseignante : Non 👨‍🦳: Vous êtes sur de ne pas avoir été agressée par des élèves islamistes? 👩‍🏫: Pas du tout 👨‍🦳: Donc vous n'avez pas été agressée par des personnes d'origine mus… pic.twitter.com/i0u2wYvvkb — BreakNews (@BreakNewsFrance) October 20, 2020

Le ton peut alors rapidement monter et il laisse sa place à des disputes. En effet, tout le monde a finalement un avis sur le confinement et il peut aussi occasionner un stress conséquent chez les Français qui redoutent forcément l’allocution d’Emmanuel Macron ce soir à 20 heures. Depuis le clash, la vidéo ne cesse de circuler sur la toile.