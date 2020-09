Charlie Hebdo : moment difficile, les images de la rédaction de l’attentat dévoilées

En janvier 2015, deux frères pénétraient dans les locaux de Charlie Hebdo pour semer la terreur et exécuter de nombreuses personnes. Les enquêteurs dépêchés sur place avaient forcément pris des photos de l’intérieur de la rédaction et elles ont été dévoilées lors de cette 4e journée du procès. Ce sont des vues panoramiques sur lesquelles, vous pouvez découvrir des traces de sang notamment et des victimes. Forcément, ce moment a été très bouleversant pour les parties civiles qui ont perdu des proches lors de ces attentats.

#ProcesAttentats2015 Jour 4 : "Et voici que le commissaire annonce qu’il va montrer des vidéos. À partir de ce moment-là je ne suis plus sûr d’être lucide. J’ai vu quelque chose dont je ne sais si je dois en parler" Le compte-rendu de Y. Haenel et F. Boucq https://t.co/5mkQSUmXk5 — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) September 8, 2020

Les images des caméras de Charlie Hebdo ont été dévoilées

Chérif et Saïd Kouachi sont entrés dans la rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 avec l’intention de tuer le plus de personnes. La salle d’audience a été rapidement envahie par l’émotion, les lames ont bien sûr coulé à la vue de ces images qui montrent les victimes, des traces de sang. Maryse Wolinski a révélé selon BFMTV qu’il était important que ces images soient dévoilées, car cela permet d’éviter les fantasmes. En effet, les proches ont pu imaginer le déroulement des faits sans, forcément, connaître les faits exacts. L’esprit peut alors envisager plusieurs scènes sans savoir si elles reflètent la réalité.

Avec les images diffusées pendant les audiences, les proches savent désormais ce qui s’est passé dans la rédaction de Charlie Hebdo ce 7 janvier .

. Certains proches des victimes ont décidé de sortir de la salle à ce moment, l’émotion était beaucoup trop forte.

Des images de l’assassinat d’Ahmed Merabet ont également été diffusées, les vidéos avaient d’ailleurs fait le tour du web à l’époque.

Les frères Kouachi ont précisé qu’ils avaient « vengé le prophète Mohammed ».

Les avocats ont alors pu constater que les deux hommes n’avaient pas une once d’hésitation, ils avaient une motivation très forte, celle de tuer le plus de personnes. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez notamment retrouver des dessins, mais les vraies images ne sont pas diffusées. Le procès des attentats de janvier 2015 devrait durer plus d’un mois, mais, bien sûr, les principaux responsables à savoir les deux frères notamment ne sont pas présents.

Audience reprise. Sans surprise, la demande de remise en liberté de Riza Ali Polat, l'un des 14 accusés, déposée hier, est "rejetée". #ProcesAttentats2015 — Alexandre Fache (@alexfache) September 8, 2020

Un live tweet sur les réseaux sociaux

Si vous ne pouvez pas assister au procès des attentats de janvier 2015, la rédaction de Charlie Hebdo par exemple propose quelques tweets avec les moments les plus forts pendant les audiences. Le compte rendu de Y Haenel et F Boucq est aussi dévoilé sur le compte Twitter. Pour le jour 4, nous apprenons que le commissaire souhaite montrer des vidéos : « à partir de ce moment-là, je ne suis plus sûr d’être lucide. J’ai vu quelque chose dont je ne sais si je dois en parler ».

Pour cette nouvelle journée des audiences, les parties civiles ont été attendues à la barre. Les proches des victimes ainsi que les rescapés de la rédaction de Charlie Hebdo devaient prendre la parole ce mardi 8 septembre. Selon Twitter, la dessinatrice Coco, Sigolène Vinson ou encore Laurent Leger devaient aussi témoigner. Le lundi 7 septembre, une demande de remise en liberté pour l’un des accusés à savoir Riza Ali Polat a été refusée ce mardi. Plus de 40 jours seront nécessaires pour traiter cette affaire qui marquera à jamais l’histoire de la France. Il ne faut pas oublier que les attentas de janvier 2015 ont entraîné la mort de plusieurs policiers et l’Hyper Cacher avait également été pris pour cible.