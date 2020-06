Les vacances d’été approchent à grands pas, l’été également sauf au niveau de la météo puisqu’elle est encore fraîche dans certains départements, les Français pensent donc à organiser leurs congés. Certains resteront à la maison, ils ont alors aménagé leur extérieur avec une piscine ou une terrasse lorsque cela est possible. Malheureusement, tout le monde n’a pas la chance d’avoir un balcon, un petit espace vert, voire un grand jardin. L’organisation des vacances d’été commence et la grande question du camping se profile à l’horizon ?

Certains préfèrent grandement le camping-car

Le coronavirus est toujours dans les esprits et il est difficile de l’oublier au vu des règles sanitaires qu’il faut respecter. Les vacances d’été sont alors au coeur de toutes les attentions, mais certains auront tendance à fuir les zones peuplées pour se réfugier dans des zones éloignées pour se ressourcer et éviter le contact avec autrui. Selon France TV qui a pu rassembler quelques témoignages, les adeptes du camping-car commencent à envisager les congés.

Certains établissements ont donc eu des appels de clients qui préfèrent se déplacer en camping-car et non réserver un mobil-home .

. Face à l’épidémie du coronavirus, certains estiment qu’il est donc beaucoup plus sécurisé de séjourner dans cette maison mobile.

Sur le Web, ils sont donc nombreux à privilégier le camping-car même s’il faut le louer par rapport à un mobil-home fixe.

Si vous ne voulez pas vous déplacer avec un camping-car, vous pourrez toujours opter pour un fourgon aménagé, le prix est intéressant et surtout il reste facile à manier.

Le mobil-home n’est pas plus dangereux que le camping-car

J’ai étudié la question sous toutes les coutures avant d’envisager les vacances d’été. D’un côté, vous avez le mobil-home qui est un peu plus spacieux et vous avez souvent une terrasse. Vous pouvez aussi profiter de la dynamique du camping tout en respectant les conditions sanitaires à savoir la distanciation et les gestes barrières. Il est également envisageable de sélectionner un petit camping, vous n’aurez ainsi pas une foule extraordinaire qui sera présente tous les jours dans les allées ou sur la place centrale du camping.

Le camping-car est intéressant, car vous pouvez bouger très aisément sans vous soucier finalement de votre itinéraire, mais il faut un permis poids lourd pour conduire les modèles les plus spacieux. Un couple avec un enfant et un animal de compagne sera rapidement à l’étroit et si vous n’avez jamais voyagé en camping-car, cette solution pourrait être plus complexe. De plus, si vous décidez de louer le camping-car, il faudra être très minutieux tout au long de la semaine et au vu de mes recherches, une semaine dans un mobil-home en camping est moins onéreuse que le camping-car. Finalement, les deux solutions sont à envisager, à vous de choisir celle qui vous convient.