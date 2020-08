The Batman : déception, l’énigme est déjà résolue par un fan !

Aujourd’hui, il est impossible de dévoiler une énigme sans penser que des internautes seront en mesure de la résoudre. Alors est-ce délibéré pour que les fans puissent parler du film au même titre que la presse ? Est-ce par contre une erreur ? Cela dépendra de l’intérêt de cette énigme pour le film avec Robert Pattinson. Nous espérons qu’elle n’aura pas une place de choix, car, dans le cas contraire, le scénario pourrait s’écrouler comme un château de cartes. Dans tous les cas, un fan a décidé de jongler avec une bonne déduction et un soupçon de chance pour réussir à décrypter le document.

Quel est l’énigme de The Batman ?

Les internautes ont déjà été choqués par la prestation de Robert Pattinson puisqu’il propose un environnement très violent et sombre. Par conséquent, nous sommes loin de l’ambiance proposée par Twilight et l’acteur pourrait finalement surprendre tout le monde. La récente bande-annonce ne cesse de se propager sur les réseaux sociaux et une énigme a même été repérée. Il aura fallu quelques jours seulement pour que la réponse soit apportée.

Quand dans sa vidéo @CapPopcorn a évoqué l’expressionnisme allemand en parlant de The Batman ça m’est parue comme une évidence : Le Batman de Pattinson est fortement inspiré de Cesare du Cabinet du Docteur Caligari. pic.twitter.com/0sSximAqIj — Flave (@Flave94) August 25, 2020

Si certains estiment que The Batman sera dans la lignée de Seven niveau ambiance, d’autres espèrent que le dernier Joker aura une incidence sur le synopsis .

. Batman reçoit alors une carte de voeux avec la fameuse énigme, va-t-il la décrypter ?

Un internaute a décidé de se pencher sur celle-ci : que fait un menteur lorsqu’il est mort ?

Mike Selinker serait donc à l’origine de cette trouvaille, il pense que la réponse est : il ment toujours. Il ne bouge plus.

Je suis trop addict au trailer de The Batman, c'est incroyable j'ai tellement HÂTE pic.twitter.com/U8HNHuaROl — Hevy (@LuStawkey) August 25, 2020

Il faudra bien sûr attendre l’année prochaine, le film devrait sortir dans les salles obscures françaises entre septembre et octobre 2021. La patience sera de mise, car, malheureusement, la bande-annonce est dévoilée assez tôt. En effet, certains pensaient que The Batman pourrait être disponible d’ici la fin de l’année, mais ce ne sera pas le cas. Le monde du cinéma est chamboulé et la sortie ne se fera donc pas en 2020. Il faut savoir que l’ambiance devrait être assez pesante, et même oppressante.

The Batman : l’énigme de L’Homme-Mystère du trailer a été résolue – https://t.co/yqTaqlBNpQ pic.twitter.com/e46fRlFsY8 — Premierefr (@PremiereFR) August 24, 2020

The Batman, un peu de Cloverfield et de Seven

Les premières images ont clairement choqué les fans du Chevalier Noir. Tous les avis sont alors partagés sur le web, si certains estiment que Robert Pattinson ne pourra pas exceller le jeu de Christian Bale, d’autres pensent qu’il a vraiment une chance de distribuer des claques à tous les septiques. Dans tous les cas, Matt Reeves est un poids lourd dans l’industrie du cinéma puisqu’il est notamment à l’origine de Cloverfield et même de la Planète des singes, Suprématie. De ce fait, le nouveau volet de Batman qui devrait permettre d’effacer la mauvaise prestation de Ben Affleck pourrait se diriger vers une ambiance beaucoup plus sombre.

Nous serons également plongés assez rapidement dans l’univers du Chevalier, car il aura enfilé son costume depuis deux ans seulement. Généralement, nous pouvons le croiser alors qu’il est déjà en place dans Gotham et il fait régner la justice. De plus, la ville est totalement renversée sans doute à cause du Joker puisque vous pouvez notamment découvrir les clowns dans la vidéo. Il y a de grandes chances pour que l’épisode se déroule après le film de Todd Phillips qui reste un film extraordinaire pour tous les fans de la franchise.