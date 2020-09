Prénoms des Français : Emma est toujours en première place avec Gabriel, voici les tendances !

Le choix d’un prénom est souvent très difficile que ce soit pour une fille ou un garçon. Il y a certes les différences d’avis entre les parents, mais également la complexité de le porter pendant des années. De nombreux adultes adoptent des pseudos puisqu’ils ne supportent pas leur prénom de naissance. Il y a bien sûr une enquête qui a été réalisée et Europe 1 a pu consulter les résultats. Nous apprenons ainsi que Gabriel et Emma sont toujours en pôle position, mais certains prénoms affichent une belle progression comme Octavia.

De fortes progressions pour les prénoms des Français

Il y a une quantité astronomique de sites qui vous permettent de trouver le prénom soi-disant idéal pour votre fille ou votre garçon. L’opus de l’Officiel des prénoms relève donc les tendances, et surtout les choix, qui reviennent le plus souvent. Octavia s’offre donc une forte progression au même titre que Nola et Chelsea. D’autres par contre sont victimes d’un profond désamour comme Liyah.

C'est une francisation d'un prénom scandinave

C'est pas d'origine française comme prénom 🤷‍♂️ — Aarakasi (@ArakasiAcoma) September 13, 2020

Ce sont surtout les prénoms qui se terminent avec un « a » qui sont massivement sélectionnés par les parents .

. Léa, Léna, Mila ou encore Mia et Victoria ont forcément la côte alors que ce sont les « o » qui rencontrent un franc succès pour les garçons.

Les parents adoptent Enzo, Hugo ou encore Léo.

Certains prénoms sont toujours en première position, c’est le cas de Gabriel et Emma qui ne sont donc pas détrônés en 2020.

D’autres choix sont également réalisés par les papas et les mamans de France à savoir Louis, Chloé ou encore Jade et Alice qui se hissent en haut du tableau. Pour les petits garçons, les parents optent surtout pour Raphaël, Léo, Louis, et même Lucas. Bien sûr, il y a des nouveautés et la nature semble être au coeur de toutes les attentions. Pour les garçonnets, les statistiques montrent une apparition de Cyrius, Aurion, Zéphir ou encore Bosco. Pour les fillettes, ce sont les prénoms comme Aurore, Aube ou encore Nour, qui sont sur le devant, de la scène.

Quels sont les prénoms les plus présents en France

Vous avez déjà des idées concernant les prénoms qui sont largement utilisés par les parents. Il y a toutefois des valeurs sûres et certains sont massivement présents. Il suffit de se rendre dans une école pour constater que des prénoms ne peuvent pas disparaître puisqu’ils sont toujours autant appréciés. Pour les garçons, vous aurez Jean, Michel, Philippe, Pierre, Alain ou encore Nicolas, et même Christophe et Patrick ainsi que Christian. Pour les petites filles, le Top 10 est composé de Marie, Nathalie, Isabelle, Sylvie, Catherine, Françoise, Monique et Martine ainsi que Christine et Nicole.

Les gens qui donne des prénoms « français » à leurs enfant pour qu’il « s’intègre » plus facilement dans la société.. Vous avez une mentalité de soumis — Y u j i r o ⛩ (@black_sosaa) September 20, 2020

Il y a bien sûr d’autres choix avec Daniel, Bernard, David, Frédéric, Laurent ou Éric, Julien, Sébastien, Pascal, Thomas, Stéphane. Du côté des fillettes, d’autres possibilités sont à envisager avec Anne, Valérie, Jacqueline, Sandrine, Sophie, Stéphanie, Véronique, Céline, Chantal et Patricia. Bien sûr, des parents tentent de s’inspirer des films et des séries, mais soyez vigilant, car les prénoms les plus insolites peuvent clairement être interdits. Vous vous souvenez sans doute de certains foyers qui voulaient nommer leur enfant Mbappé. Par conséquent, n’oubliez pas que le prénom sera porté à vie. Ce qui est généralement mignon pendant l’enfant l’est clairement moins à l’âge adulte. De ce fait, une petite fille nommée Minnie pourrait ne pas apprécier son prénom à l’adolescence.