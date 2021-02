Être propriétaire d’un poisson n’a rien à avoir avec le fait de s’occuper d’un autre animal tel qu’un chat ou un chien ; en effet ces petits animaux aquatiques demandent une très grande attention et beaucoup de gestion et il est important pour leur survie de les mettre dans un environnement adéquat et quasi identique à leur habitat naturel afin d’éviter toute complication et problème de santé et d’ainsi leur offrir les meilleures conditions de vie possibles.

Qu’est ce qu’un poisson combattant ?

Le poisson combattant est une race de poissons originaire des eaux d’Asie et qui est reconnue par ses grandes et longues nageoires mais aussi les couleurs vives et étincelantes de ses écailles qui passent du bleu foncé au violet, et parfois même au rose.

Le nom de combattant lui a été donné en raison du fort caractère des mâles de l’espèce qui ne peuvent s’empêcher de se battre à chaque rencontre parfois même jusqu’à ce que mort s’ensuive, et d’ailleurs des tournois de combat de poissons combattants sont organisés dans certains pays d’Asie.

En milieu naturel, ces poissons vivent en eau moyennement profonde et dans des températures assez chaudes.

Qu’elles sont les étapes à suivre et différentes façons de garder l’eau de votre aquarium chaude ?

Le poisson combattant est un poisson tropical, de ce fait il est important que la température de l’eau de son aquarium varie entre 25 et 28 degrés Celsius, il faut donc suivre certaines consignes afin de permettre à votre poisson de vivre dans un espace idéal :

Vous devez tout d’abord penser à installer un système de chauffage dans votre aquarium afin de pouvoir appliquer la température de votre choix à l’eau de votre poisson. Le type de chauffage que vous devez utiliser sera différent selon le type d’aquarium que vous utilisez.

dans votre aquarium afin de pouvoir appliquer la température de votre choix à l’eau de votre poisson. Le type de chauffage que vous devez utiliser sera différent selon le type d’aquarium que vous utilisez. Pour pouvoir surveiller la température de l’eau de façon constante, il vous suffira d’installer un thermomètre afin de pouvoir remarquer tout changement dans l’eau et être en mesure de changer vos réglages si nécessaire. Pensez à mettre un thermomètre étanche et en mesure de résister à la pression de votre aquarium si vous le placez assez profond.

afin de pouvoir remarquer tout changement dans l’eau et être en mesure de changer vos réglages si nécessaire. Pensez à mettre un thermomètre étanche et en mesure de résister à la pression de votre aquarium si vous le placez assez profond. Choisissez stratégiquement l’emplacement de votre aquarium ; ne le mettez pas devant une issue par laquelle le froid et le vent peuvent s’introduire, évitez aussi de l’installer à proximité d’un chauffage. Il faut faire en sorte que l’aquarium soit mis dans un lieu où sa température ne risque pas d’être changée par quoi que ce soit.

Vous devez également penser au nettoyage de l’aquarium et changer l’eau régulièrement pour le bien-être de votre poisson. Le nombre jours à attendre avant de nettoyer votre aquarium à nouveau dépend de sa taille.

de l’aquarium et changer l’eau régulièrement pour le bien-être de votre poisson. Le nombre jours à attendre avant de nettoyer votre aquarium à nouveau dépend de sa taille. Il est aussi important de surveiller l’eau que vous utilisez et de bien faire attention que celle-ci ne contienne pas certains composants dangereux pour votre poisson tel que le chlore.

Vous voilà désormais en mesure de chauffer convenablement l’eau de votre poisson combattant et de faire de sorte qu’il soit dans un milieu adapté à son mode de vie naturel.