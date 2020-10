Un médecin trouve le régime miracle pour perdre de la graisse tout en gagnant du muscle !

Perdre ou prendre du poids peut vite devenir un vrai casse-tête. Comment y parvenir sainement ? Cela est pourtant bien plus simple que ce que vous pouvez penser. Il est en effet tout à fait possible de perdre de la graisse sans perdre également du muscle. Car si un régime faible en calories a pour but de vous faire perdre du poids, ce qui compte, c’est votre taux de masse graisseuse. Et soyez soulagé : vous pouvez influer sur ce taux sans modifier celui de votre masse musculaire – et même augmenter ce dernier si vous suivez à la ligne les astuces du Dr Mike.

Connaissez votre seuil calorique

Avant toute chose, sachez que chaque personne possède un seuil calorique qui lui est propre. Mais qu’est-ce que c’est ? Il s’agit de votre apport journalier en calories nécessaire pour avoir suffisamment d’énergie pour la journée. Ce seuil est basé en fonction de votre taille, de votre poids, et de votre activité physique quotidienne (de nombreuses applications vous le calculent facilement). En d’autre terme, il s’agit d’un seuil à atteindre pour conserver son poids (de manière simplifiée).

Si vous souhaitez perdre du poids, il est conseillé de diminuer ce seuil calorique. Par exemple, si votre seuil se trouve à 2000 calories par jour, vous devrez tourner autour des 1500. Votre corps sera ainsi en déficit calorique et viendra grignoter dans votre masse graisseuse pour puiser son énergie. C’est le secret de la perte de poids ! Mais attention, il ne s’agira pas de manger n’importe quoi pour atteindre ces 1500 calories. Vous devez faire attention à la composition des aliments, sans quoi vous risquez de grignoter sur votre masse musculaire. Or, le muscle pèse bien plus lourd que le gras. Vous perdrez du poids, mais votre physique n’en sera pas pour autant plus harmonieux, bien au contraire. Car si le poids sur la balance compte, c’est plus le reflet dans le miroir qui a son importance !

Ne pas mettre de côté les micronutriments

Les micronutriments sont les vitamines et minéraux dont notre corps a besoin mais qu’il ne produit pas naturellement seul. C’est dans la nourriture qu’il les obtient. Ces nutriments là jouent un rôle essentiel sur notre énergie et notre système immunitaire. Pour vous aider à comprendre, le docteur Youtubeur donne un exemple simple en comparant le régime alimentaire de deux personnes qui souhaitent perdre du poids, et qui mangent donc 1500 calories par jour. La première atteint ce seuil en mangeant des gâteaux, tandis que l’autre s’alimente avec de la nourriture équilibrée. Les deux sujets perdront du poids, puisqu’ils sont en dessous de leur seuil calorique journalier.

Mais si vous ne faites pas attention au micronutriments et au macronutriments, la perte de poids ne sera pas durable et, pire encore, le corps viendra grignoter dans votre masse musculaire et non graisseuse. Pour perdre du poids tout en prenant du muscle, vous devez ingérer chaque jour la dose nécessaire pour votre corps de protéines, glucides, et lipides. Une nouvelle fois, des applications pour smartphone pour aideront à calculer ces taux.

Ne pas perdre ou gagner du poids trop vite

Lorsque vous rêvez de changer de corps, vous voulez des résultats immédiats, on le sait. Mais sachez que c’est une mauvaise idée. Vous ne devez pas traumatiser votre corps. Il est conseillé de ne pas perdre plus de 500 kg par semaine. Pourquoi ? Car cela peut avoir des incidences graves sur votre système. De plus, la peau doit s’habituer à la perte de poids. Vous risquez de vous retrouver avec un excédent de peau si vous perdez du poids trop vite. Au contraire, si vous prenez du poids rapidement, votre peau finira craqueler et vous aurez des vergetures. Il faut donc s’armer de patience et faire les choses proprement.

Enfin, outre le régime alimentaire, il est conseillé d’avoir une activité physique quotidienne pour rester en forme, booster ses défenses immunitaires et maintenir sa masse musculaire. On vous donne ici certains conseils pour faire du sport chez vous, car nous savons qu’avec la fermeture des salles, vous avez une excuse pour ne pas vous entraîner. Mais sachez qu’il est tout à fait possible d’obtenir de jolis résultats, même depuis chez vous.