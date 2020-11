Pourquoi les M&M’s sont considérés comme dangereux pour la santé pour ces consommateurs qui n’en mangeront plus jamais de leur vie ?

Les M&M’s sont-ils bons pour votre santé ? Certains ont déjà lancé une pétition par le passé !

Tout le monde connaît aujourd’hui le slogan de M&M’s qui dit que les bonbons fondent dans la bouche et pas dans la main. Mais est-ce une raison pour continuer à en manger ? Et bien certains consommateurs doutent de la composition de ces bonbons et ont décidé de faire tout ce qu’il fallait pour en changer la recette ! En effet, une pétition avait déjà été lancée il y a de cela plusieurs années pour que l’entreprise qui commercialise les M&M’s fasse le nécessaire pour améliorer leur produit d’une façon bien plus saine.

Il faut dire qu’à l’époque, avec 27,4 millions de dollars en poche, M&M’s pouvait probablement se permettre d’investir pour faire le nécessaire à ce sujet. Nous savons tous que les bonbons, les gâteaux et les chocolats ne sont pas bons pour la santé, mais selon certaines études les M&M’s comporteraient bien plus de colorants et d’ingrédients aujourd’hui controverses que les autres concurrents. Il faut dire que les nombreuses couleurs que l’on peut voir sur ces derniers n’ont pas l’air très naturels ! Par le passé, en 1976, un colorant rouge n°2 utilisé par la marque avait par ailleurs été interdit d’utilisation car il avait été prouvé qu’il était cancérigène.

Malheureusement, dès 1983, sa réutilisation était de nouveau tolérée et M&M’s a alors sauté sur l’occasion pour l’utiliser à nouveau. Mais aujourd’hui, ce sont encore d’autres ingrédients qui sont remis en cause par les consommateurs.

Quels sont les ingrédients des M&M’s qui sont aujourd’hui dans le collimateur des clients ?

Si certains consommateurs sont assez peu regardants de la composition des produits alimentaires qu’ils consomment, d’autres font quant à eux très attention et veulent savoir ce que signifient toutes les mentions que l’on retrouve ici et là sur les différents paquets. Et sur les paquets de M&M’s, il y a de nombreuses choses à dire ! C’est bien dommage, car après toutes ces années, leur goût est encore et toujours excellent et ils font un carton dans les magasins !

Les colorants rouges

Excepté le colorant rouge n°2 qui a été par le passé interdit puis à nouveau autorisé, d’autres colorants présents dans les M&M’s sont aujourd’hui très controversés. Le colorant rouge n°40 est également mis en cause et pourrait être lié à des cancers, de l’urticaire et même des lésions au niveau de l’ADN !

Les colorants bleus

Mais d’autres colorants sont concernés. Par exemple, le colorant bleu n°1 pourrait provoquer des problèmes d’hypotension, de l’asthme, et même des réactions allergiques selon une étude menée avec des rats, mais le colorant bleu n°2 est aussi risqué et pourrait provoquer de l’hyperactivité chez les plus jeunes !

Les colorants jaunes

Deux colorants jaunes sont également concernés dans les M&M’s. Le colorant jaune n°5 augmenterait les risques de cancer également, quant au colorant jaune n°6 il pourrait provoquer des troubles comme des migraines, des diarrhées et même vous faire vomir !

La lécithine de soja

Étant utilisé pour allonger la durée de conservation de nombreux produits alimentaires, la lécithine de soja est modifiée génétiquement à plus de 90%. Etant un pur produit OGM, les dangers pour la santé n’ont pas été prouvés mais en revanche il a été prouvé que le soja pourrait à terme augmenter les risques d’infertilité et de cancer du sein.