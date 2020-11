Hélène Darroze donne sa recette secrète de son gâteau coulant au chocolat, ça donne très envie !

Avec le confinement, les restaurants ont fermé leurs portes. Il reste la livraison à domicile, mais, dans certains cas de figure, les internautes aiment préparer leurs propres gâteaux. Bien sûr, il y a une quantité astronomique de recettes sur le web et vous n’aurez aucune difficulté pour dénicher une préparation. Celle de la cheffe Hélène Darroze vaut également un petit coup d’oeil puisqu’elle est simple à réaliser même pour les novices.

Comment préparer ce délicieux gâteau ?

Même lorsque vous n’avez pas le moral, il est toujours agréable de cuisiner puisque le chocolat apporte souvent une bonne dose de bonheur. Si vous souhaitez découvrir d’autres recettes de la cheffe, vous pourrez clairement acheter son livre baptisé Chez moi et elle est en compagnie de ses enfants. Hélène Darroze a souhaité proposer des recettes à la maison avec la plus grande simplicité pour que les Français puissent réaliser toutes les recettes qu’ils souhaitent.

Vous avez donc besoin de 150 grammes de sucre semoule, la même quantité pour le sucre cassonade et 230 grammes de beurre .

. 280 grammes de chocolat noir à 70 % seront aussi nécessaires ainsi que 55 grammes de farine et 15 grammes de cacao en poudre.

Il faudra aussi fariner et beurrer le moule pour que le gâteau ne puisse pas attacher.



La recette est ensuite simple, il faut faire fondre le chocolat avec la méthode du bain-marie et le mélanger avec le beurre, la farine ainsi que le cacao. Vous aurez besoin de 4 oeufs et vous devez séparer les blancs des jaunes. Ces derniers seront à ajouter au sucre pour les blanchir.

Un joli gâteau coulant au chocolat

Vous versez ensuite le chocolat lorsque la préparation est bien harmonieuse et vous montez les blancs en neige. Vous ajoutez ensuite le sucre semoule et vous mélangez une nouvelle fois pour avoir un rendu bien homogène. Lorsque tous les ingrédients ont été intégrés avec délicatesse, vous avez un appareil à gâteau qui est savoureux et prêt à être cuit. Bien sûr, préparez le moule avec un peu de beurre et de la farine. Vous pourrez aussi verser comme Hélène Darroze un peu de sucre à l’intérieur du moule en le répartissant de manière homogène.



Faites cuire le gâteau coulant pendant 20 minutes et il est préférable de le faire cuire en deux temps pour avoir cet intérieur très réjouissant. Lorsque le délai est écoulé, vous ajoutez la seconde partie du gâteau et vous prolongez la cuisson de 10 minutes. Le four doit être préchauffé au début de la recette à 170 degrés.