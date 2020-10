McDonald’s : les fans sont terrifiés après l’annonce de la disparition d’un menu emblématique du restaurant, découvrez les détails !

En effet, il y a de cela maintenant plusieurs décennies, l’enseigne McDonald’s n’arrivait plus à se renouveler et cherchait un moyen à tout prix pour faire venir plus souvent les consommateurs dans les restaurants. Mais si les fans de burgers se rendaient déjà régulièrement le midi et le soir pour prendre leur repas et que la mécanique pour faire augmenter le chiffre d’affaires sur ces repas était d’ores et déjà bien huilée, le fast-food américain a eu une autre idée grandiose pour augmenter de façon significative ses parts de marché : proposer un petit déjeuner ! Mais pour cela, McDonald’s avait besoin de proposer sa propre recette, son propre petit-déjeuner…

McDonald’s songerait à supprimer complètement le petit déjeuner de ses restaurants !

Avec la création de la recette du fameux Egg McMuffin, c’est une véritable poule aux oeufs d’or qu’a créé McDonald’s de toutes pièces ! En effet, vendu avec un jus de fruits et une pâtisserie, il n’en fallait pas plus pour les aficionados du restaurant pour venir prendre leur repas du matin là bas !

Mais si lors de sa sortie dans les restaurants l’Egg McMuffin a fait un carton dans ses restaurants, c’est peut être bientôt la fin pour son menu ! En effet, selon certaines rumeurs, McDonald’s serait en train de réfléchir à la suppression complète de son petit déjeuner dans ses restaurants aux Etats-Unis. Il faut dire que la crise sanitaire du coronavirus n’a malheureusement pas profité à ce menu car il avait déjà été suspendu dans certains états américains, étant dans l’impossibilité de le serveur pendant le confinement notamment.

Cette possibilité de ne plus pouvoir prendre leur petit déjeuner au McDonald’s a d’ores et déjà fait vivement réagir les plus grands fans de la marque qui n’ont pas hésité à partager leur mécontentement, comme le relate le site média Business Insider. En effet, il semblerait que le COVID19 ait eu des effets positifs pour le restaurant américain : cela leur a permis en effet de trouver une nouvelle optimisation du temps lors de la préparation des commandes.

Il semblerait que les restaurants concernés par la suppression du menu aient réussi à gagner entre 15 et 20 secondes par commande passée dans les drive. Une petite économie pour certains mais qui n’est certainement pas négligeable quand elle concerne une très grande échelle de clients pour McDonald’s.

Les internautes sont furieux après le retrait du petit déjeuner dans certains restaurants McDonald’s !

PETITION TO BRING BACK MCDONALDS ALL DAY BREAKFAST AND TO BRING BACK SNACK WRAPS!!!!!!! — madison🤍🦋 (@maadisonleannee) September 16, 2020

Mais est-ce pour autant que cela signifie que le Egg McMuffin ne sera plus distribué dans les restaurants ? Et bien contre toute attente, cela ne semble pas être le cas ! En effet, on retrouve d’ailleurs depuis très peu de temps ce fameux sandwich dans le menu pour enfants de McDonald’s, le Happy Meal, qui n’en finit pas d’évoluer. En revanche, aux Etats-Unis, on retrouve de nombreux témoignages de clients qui sont extrêmement déçus de ne plus voir le menu du petit déjeuner disparaître de la carte des restaurants.

La chaîne de fast-food ne s’attendait certainement pas à une telle réaction de la part des américains qui sont d’habitude bien plus friands des menus comportant les hamburgers et les frites du restaurant, qui ont notamment fait le succès de McDonald’s ! Malheureusement, la chaîne de fast-food étant à la recherche constante du gain de temps sur le passage de commande, il y a peu de chances pour que celle-ci fasse machine arrière !