McDonald’s : découvrez sa dernière campagne outdoor qui fait un carton !

Si sur le web Burger King reste le roi des réseaux sociaux, la chaîne de fast-foods McDonald’s n’a pas dit son dernier mot et fait parler d’elle notamment avec ses campagnes marketing qui font un carton ! La dernière en date concerne un affichage que l’on a pu voir à l’extérieur et qui a le mérite de dépoussiérer l’image de l’affichage public qui est d’habitude un peu vieillotte.

Ce n’est d’ailleurs pas une chose aisée à réaliser quand on voit que désormais la plupart des publicités que l’on peut voir à l’extérieur dans les grandes agglomérations notamment sont boudées et même complètement ignorées par la plupart du public.

McDonald’s se lance dans le “no logo” et bluffe ses concurrents !

Dernièrement, il a été impossible de passer à côté de l’immense campagne d’affichage de McDonald’s qui consistait à présenter une campagne dite “no logo”, c’est à dire sans afficher le logo de la marque. Dans les cas les plus extrêmes comme cela a été le cas pour McDonald’s, aucun message textuel n’apparaissait également, pour laisser la place complète au produit. Il faut dire que certains hamburgers de McDonald’s sont aujourd’hui remarquables parmi d’autres et il est désormais inutile de présenter le logo de l’enseigne pour la reconnaître.

Un luxe que bien peu de marques peuvent se permettre dans le monde, y compris dans le domaine de la restauration rapide : un joli message envoyé à KFC et Burger King ! On a donc pu voir des gros plans de Big Mac le hamburger connu et reconnu de la chaîne de junk-food, mais également ses frites et leur emballage rouge, ou encore le très simple mais emblématique cheeseburger. Mais pour aller encore un cran plus loin, McDonald’s et TBWA\Paris ont décidé de lancer une seconde campagne d’affichage.

McDonald’s propose des campagnes de publicités innovantes avec l’agence TBWA\Paris

Comment montrer aux consommateurs que les produits proposés par McDonald’s sont véritablement irrésistibles ? Et bien si l’affichage “no logo” ne suffisait pas à certains, l’agence qui travaille avec McDonald’s a décidé de passer la seconde vitesse, en proposant cette fois-ci un message clair. En résumé, et si les affiches des produits de McDonald’s étaient tellement irrésistibles que l’on aurait envie de les dévorer à pleines dents ? Et bien c’est exactement ce qu’a souhaité montrer McDonald’s dans sa dernière campagne d’affichage.

En effet, on a pu voir un panneau publicitaire en pleine rue qui semble avoir été en partie mordu. Et on peut dire que McDonald’s a fait les choses en grand puisque ces panneaux ont été mordus jusqu’à la structure ! Une façon de ne pas faire les choses à moitié pour McDonald’s qui a utilisé une technique de chaudronnerie traditionnelle pour cet affichage exceptionnel. A cette occasion, McDonald’s a également décidé de réaliser une série de photos avec le photographe Aurélien Chauvaud pour celles et ceux qui n’auraient pas l’occasion de voir la campagne publicitaire dans leur ville.

Mais l’enseigne est allée encore plus loin en produisant une vidéo avec TBWA/Else pour mettre en avant cette campagne et faire le buzz sur le web. On imagine maintenant que cela va probablement donner des idées aux autres enseignes de restauration rapide qui devraient prochainement répliquer avec des panneaux publicitaires de plus en plus agressifs, pour montrer que la bataille des burgers n’est pas tout à fait encore gagnée par McDonald’s !