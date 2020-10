McDonald’s : découvrez la filière créée tout spécialement pour la mini-carotte bio du fast-food !

En effet, le domaine des fast-foods est sans cesse en train d’évoluer entre les dernières innovations de KFC, Burger King, ou encore McDonald’s. Mais si d’habitude on entend davantage parler des nouveaux burgers parfois innovants comme Burger King avec son steak végétal aux Etats-Unis, il y a parfois d’autres annonces bien plus surprenantes comme celle-ci avec McDonald’s qui fait encore parler de lui pour des raisons plutôt inattendues, c’est le moins que l’on puisse dire… En effet, celles qu’on appelle les « p’tites carottes » qui sont des légumes prêts à consommer de l’agriculture biologique entrent en scène chez McDonald’s !

McDonald’s propose désormais des carottes dans ses menus : une révolution dans le domaine des fast-foods !

S’il y a bien une annonce que personne n’attendait, c’est bien celle-ci ! En effet, McDonald’s France a décidé de développer une offre de fruits et légumes proposés notamment dans ses menus pour enfants. Le dernier petit né de la série est encore une fois intégré au Happy Meal pour remplacer les frites, et il s’agit cette fois-ci des « p’tites carottes bio ». C’est une innovation qui peut paraître très anodine mais qui est notable, car il s’agit là du tout premier légume proposé au format bio, et il vient compléter la gamme des autres légumes proposés par la chaîne de restauration rapide : les mini tomates, et les bâtonnets de concombre. Par ailleurs, on peut noter que le cahier des charges de McDonald’s exige une origine 100% française : une révolution dans le domaine de la junk-food.

Florette Food s’allie à McDonald’s pour produire les carottes du restaurant !

Inconnu par le grand public, Florette Food Service a créé une filière toute particulière pour McDonald’s qui est amenée à produire 135 tonnes de carottes Imperator pour commencer sur les six premiers mois. Comme l’a souligné Sébastien Tripon dans la presse, cette variété de carottes a été sélectionnée pour son côté juteux, son taux de sucre, mais également sa couleur et son côté croquant. Adaptée à une culture biologique, la carotte est produite aujourd’hui par deux producteurs situés en Gironde et permet de distribuer 2 millions de sachets de 60 grammes pendant la moitié d’une année. Un petit exploit français qui mérite tout de même d’être noté !

Le défi est relevé haut la main pour la petite carotte bio de McDonald’s !

Si les plus grands détracteurs de la chaîne de restauration rapide ont le plus souvent tendance à pointer du doigt les hamburgers très gras de McDonald’s, ce partenariat avec Florette Food risque de les déstabiliser.

Car au delà de proposer de plus en plus de fruits et légumes dans les menus pour enfants notamment, le fait de proposer un aliment issu de la culture biologique et produit en France a de quoi faire changer l’image du restaurant ! Aujourd’hui, la filière créée par Florette représente à elle seule 50% de la production de « baby-carottes » biologiques françaises. Pour relever le défi, les champs ont notamment dû être adaptés à la situation notamment avec du faux semis ou encore avec du binage mécanique et manuel, sans parler de l’agrément « atelier Bio » qui n’est pas une mince affaire. Un véritable succès qui risque de faire des petits dans la chaîne de restauration rapide qui développe sa gamme de fruits et légumes : quel sera le prochain légume ?