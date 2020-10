McDonald’s : enfin un vrai classement des produits en fonction des calories ! Attention aux hamburgers !

Bien sûr, vous n’avez pas que les hamburgers chez McDonald’s, car il est possible d’avoir un repas équilibré, mais il faudra bien sûr étudier toutes les compositions. Une liste est possible et elle devrait clairement vous faciliter la vie. Il suffira de déterminer votre repas à la maison et vous pourrez le commander à McDonald’s.

Attention, les calories grimpent chez McDonald’s

Il y a quelques années, il était difficile de ne pas prendre du poids avec les produits de McDonald’s. Depuis, des efforts ont été réalisés et vous n’aurez pas forcément un problème de poids, mais il faut par contre scruter toutes les calories avec précisions.

Les 4 Nuggets de McDonald’s affichent 175 calories contre 215 calories pour les Potatoes .

. La petite frite vous propose 240 calories contre 250 calories pour les 6 nuggets de McDonald’s et 254 calories pour le simple hamburger.

Le Croque McDo affiche 258 calories contre 305 calories pour le Cheeseburger, 320 calories pour le petit Wrap Ranch et 341 calories pour la moyenne frite.

Évitez bien sûr de prendre plusieurs produits de la même famille pour ne pas avoir une bombe calorique. McDonald’s vous propose 380 calories avec 9 nuggets, 448 calories pour la grande frite et 450 calories pour le double cheese. Évitez de ce fait de choisir une grande frite avec un hamburger bien gras surtout si vous prévoyez un dessert comme une glace. Pour le wrap au poulet et bacon, c’est 470 calories et 509 calories pour le Big Mac.

Les calories explosent pour certains produits chez McDonald’s

Si vous avez l’intention de prendre un Big Tasty, sachez qu’il affiche 850 calories, ce qui est relativement élevé, mais vous avez de la sauce, de la viande et une double ration de fromage avec en supplément le petit pain très imposant. Ne prenez donc pas forcément un menu chez McDonald’s, mais des produits au détail. Par exemple, le Big Tasty devra être seul, mais la faim sera sans doute au rendez-vous quelques heures plus tard. Il faut alors ruser notamment en prenant une salade toute simple, un petit hamburger avec une petite frite, cela vous permettra de sélectionner l’un des desserts.

Évitez aussi les suppléments avec le caramel et le sucre pour le café. Vous l’avez compris, chez McDonald’s, vous pouvez rapidement avoir en un seul repas la quantité de plusieurs déjeuners avec les calories. Si vous optez pour une grande frite, une glace, un grand café sucré avec un soda et un Big Tasty, ainsi que des patatoes, les dégâts sur la balance seront importants. Cela doit aussi être exceptionnel, un McDo par mois sera amplement suffisant.