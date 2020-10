McDonald’s : des analyses dévoilent des traces d’excréments sur les bornes tactiles

Finalement, cette découverte n’est pas si surprenante, car, lorsque des clients se rendent aux toilettes, ils ne se lavent pas les mains pour autant. Avec la crise sanitaire, certains ont adopté au plus vite le gel hydroalcoolique, mais l’hygiène n’est pas au rendez-vous dans tous les foyers. Lorsqu’ils réalisent une commande via les bornes tactiles de McDonald’s, il y a donc des traces sur les écrans.

Pensez à vous désinfecter les mains après l’utilisation des bornes

Une enquête a été réalisée par un département de microbiologie de l’université de Londres. Les conclusions sont assez ignobles, car les résultats publiés notamment avec la collaboration de Metro montrent que les traces d’excréments ne sont pas si rares que cela. En effet, ce sont 8 établissements de la firme McDonald’s qui ont été étudiés sous toutes les coutures et les conséquences sont assez intéressantes.

Le but premier de cette enquête consistait à identifier la propreté des restaurants, mais la réalité est finalement bien différente .

. Les chercheurs ont été surpris de découvrir une telle quantité de bactéries intestinales sur les bornes tactiles.

Ils ont aussi retrouvé des bactéries fécales sur les écrans qui sont utilisés par une multitude de personnes au quotidien.

Bien sûr, lorsque vous allez aux toilettes, vous devez vous laver les mains avec du savon ou du moins les désinfecter avec une lingette ou du gel hydroalcoolique. Avec l’arrivée du coronavirus dans le monde entier, certains ont pu découvrir l’hygiène, car de nombreuses personnes n’ont pas ce réflexe, celui de laver les mains après avoir été aux toilettes.

L’importance de se laver les mains

Cette actualité montre que, finalement, le nettoyage des mains que ce soit à McDonald’s ou à la maison n’est pas forcément systématique. Il est judicieux de solliciter les enfants dès leur plus jeune âge pour qu’ils puissent adopter ce comportement, car, dans le cas contraire, ils prendront une mauvaise habitude au fil des années. Cela pourra donc se traduire par un manque d’hygiène et les conséquences pour la santé peuvent être problématiques. Les écrans de McDonald’s méritent donc votre attention et n’hésitez pas à les désinfecter avant de les utiliser, cela vous évitera d’être en contact avec des traces d’excréments.

Il ne faut pas oublier que le fait de vous laver les mains vous évite d’être confronté à un staphylocoque par exemple. Les bactéries sont largement présentes dans notre quotidien, d’où l’intérêt d’être particulièrement vigilant lorsque vous allez aux toilettes. Prenez alors quelques minutes pour bien vous laver les mains et les sécher, cela vous mettra aussi à l’abri du coronavirus.