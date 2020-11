KFC participe à Movember et décide de supprimer la moustache du Colonel Sanders sur tous ces emballages et son enseigne !

Au mois de novembre, le mouvement Movember prend de plus en plus d’ampleur…

C’est à l’occasion du mois de novembre que l’on entend parler chaque année de l’événement Movember, qui est la contraction de « Mo » pour moustache et « November » pour novembre. Cette opération consiste à demander à tous les hommes dans le monde à se laisser pousser la moustache uniquement dans le but de sensibiliser sur les maladies qui touchent principalement les hommes, comme par exemple le cancer de la prostate.

Il y a quelques années, l’opération était plutôt confidentielle mais désormais tout le monde a déjà entendu parler de Movember en voyant par exemple un proche se laisser pousser la moustache. Il faut dire que cela crée beaucoup d’amusement chez certains hommes qui y voient l’occasion de se donner un nouveau style pour s’amuser. Mais ce n’est pas tout, puisque l’opération permet également de récolter des milliers de dons pour lutter contre ces maladies. A cette occasion, KFC a vu une opportunité toute faite pour faire parler de son enseigne de fast-food, via son personnage mythique qui porte la moustache !

In France, @KFC's Colonel Sanders shaved on day 1 of Movember, so he can grow in a mustache for the month-long men's health movement. Agency: Sid Lee. pic.twitter.com/lu1E0Mi9bi — Tim Nudd (@nudd) November 2, 2020

Le Colonel Sanders participe à Movember en se rasant la moustache

A cette occasion, KFC a donc marqué le coup en réalisant une opération de très grande ampleur : raser la moustache de son personnage que l’on retrouve sur les enseignes, les emballages de frites, de hamburgers, et de boissons, entre autres choses. En reprenant complètement son logo, c’est une opération très forte pour KFC car très peu d’enseignes aussi reconnues oseraient faire le pas. Un changement de logo n’est jamais anodin et peut avoir des conséquences parfois dramatiques pour les ventes de produits : est-ce que cela sera le cas pour KFC ? Pour le savoir, il faudra attendre le mois de décembre !

Ce joli coup de communication orchestré par l’agence de publicité Sid Lee a en tout cas fait un gros carton sur les réseaux sociaux, où les internautes reconnaissent le talent de l’opération mais également le courage de l’enseigne pour sa participation. L’opération a d’ailleurs été suivie également par la marque de chips Pringles qui a choisi également de retirer la moustache de son personnage à l’occasion.

Rien ne dit en revanche si KFC a choisi de supprimer la moustache de son personnage sur l’ensemble de ces restaurants et pas seulement sur certains restaurants emblématiques de l’enseigne. On ne sait pas non plus si KFC a choisi de faire des dons à l’occasion de Movember où s’il s’agit d’une simple mise à jour de leur packaging et de leur image sur le web.

Il y a quelques années déjà, Burger King avait en revanche d’ores et déjà participé à l’opération, en réalisant la même opération de rasage sur sa mascotte. Malheureusement, le “roi” de Burger King n’est pas aussi connu que le Colonel Sanders : il n’apparaît pas sur le logo de l’enseigne mais seulement dans quelques publicités quand Burger King choisit de le mettre en avant.

We’re helping change the face of men’s health by changing ours. Join the #KingstacheChallenge to raise awareness of the Movember Foundation. pic.twitter.com/fPslVcqMfj — Burger King (@BurgerKing) November 1, 2017

Il faut dire que Burger King est très souvent en avance sur la communication digitale et travaille énormément sa présence sur les réseaux sociaux : cela fait très clairement partie de leur stratégie et il est indéniable que cela porte ses fruits chez les consommateurs. On ne peut qu’espérer qu’il en sera de même pour KFC qui est beaucoup moins présent sur les réseaux sociaux par rapport à ses concurrents.