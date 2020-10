KFC dans la tourmente avec un restaurant qui fait polémique avant même d’être ouvert : découvrez le scandale qui risque de faire beaucoup de bruit !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que KFC est plus que jamais dans l’actualité ! En effet, encore récemment, la chaîne de restaurants de fast-food qui sert principalement du poulet était au coeur d’une grande polémique.

Aux Etats-Unis, KFC est au coeur de l’actualité à cause de la crise du COVID19

En effet, le restaurant KFC a refusé de servir une cliente aux Etats-Unis il y a tout juste quelques jours. Cette dernière avait refusé de porter un masque alors que le pays connaît actuellement la crise sanitaire du coronavirus qui fait des dégâts partout dans le monde, et par conséquent l’employé du restaurant de poulet avait donc fait le choix très délibéré de refuser de servir la cliente.

C’est alors que s’en est suivi une scène complètement surréaliste où la cliente a perdu patience et a très mal réagi ! Une scène qui a fait polémique sur les réseaux sociaux aux Etats-Unis : les anti-masques n’ont absolument pas compris la réaction de KFC, alors que les autres ont salué la démarche du fast-food qu’ils jugent comme sérieuse. Mais aujourd’hui, c’est bel et bien en France que KFC est au coeur de l’attention, avec l’ouverture prochaine d’un restaurant qui fait débat, c’est le moins que l’on puisse dire !

En France, KFC fait polémique avec un restaurant qui divise la ville !

Après que le restaurant KFC se soit installé dans la ville de Chateaufarine qui se trouve dans la même région, le fast-food très populaire a choisi de s’installer au centre de Besançon. Mais si le restaurant n’est pas encore installée, son arrivée est très contestée et fait d’ores et déjà polémique dans la ville. En effet, KFC a décidé de s’implanter dans le centre ville de Besançon, et cette arrivée est très contestée, si bien que certains pensaient même cette été que les travaux avaient complètement été annulés !

Mais c’est en découvrant que les travaux avaient repris à l’emplacement d’une ancienne banque Caisse d’Epargne qui se trouve dans la rue de la République, que des habitants ont décidé de s’opposer à cette ouverture. En effet, KFC a acheté tout un immeuble de 1000m2, qui lui permettra d’accueillir des clients sur 500m2 à la fois au rez-de-chaussée mais également sur le premier étage du bâtiment.

Pourquoi l’arrivée de KFC est contestée à Besançon ?

Alors que l’entreprise promet de créer une cinquantaine d’emplois en arrivant à Besançon, son installation dans cet immeuble ne fait clairement pas plaisir à la communauté locale. En effet, les Biscontins ne veulent pas de fast-food au coeur de la ville, et n’apprécient pas du tout le fait que KFC vient faire concurrence avec d’autres restaurants locaux.

Plus précisement, ce sont les restaurants locaux Big Ban et Mak Doner que la population locale plébiscite contre le géant américain. Mais est-ce que le succès sera au rendez-vous pour le fast-food qui s’apprête à débarquer à Besançon en 2021 ? Est-ce que la clientèle des restaurants locaux choisira d’abandonner ses habitudes pour se rendre dans le nouveau KFC flambant neuf ? Nous n’avons pas encore la réponse, mais malheureusement pour les quelques Biscontins qui ont choisi de s’opposer contre cette ouverture, ils ne pourront à priori pas avoir gain de cause car comme l’a signalé à la presse Frédérique Baehr qui est conseillère au Commerce et à l’Action cœur de ville à Besançon, la mairie ne peut pas s’opposer à cette ouverture.