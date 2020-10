KFC : découvrez la recette secrète et exclusive du poulet KFC à cause d’une fuite, profitez-en pour l’essayer chez vous avant qu’il ne soit trop tard !

C’est enfin le jour J pour des millions de fans de KFC qui adorent le poulet frit du restaurant et qui voudraient en manger tous les jours ! Il faut bien avouer que le poulet de KFC (Kentucky Fried Chicken) est excellent et très apprécié partout dans le monde, même dans des pays très éloignés comme la Russie.

C’est bel et bien dans un coffre-fort que la véritable recette du poulet frit de KFC se trouverait selon de nombreuses rumeurs. Si la recette du poulet est souvent au coeur de l’actualité, c’est cette fois-ci le neveu du fameux Colonel Sanders qui aurait tout balancé ! En effet, c’est en rencontrant un journaliste de Chicago Tribune que ce Joe Ledington aurait alors tout raconté.

Lors d’une interview, l’homme présentait des photos de famille, avec notamment Claudia, la seconde femme du colonel de son vrai nom Harland Sanders. Mais c’est à ce moment très précis qu’une feuille est alors apparue, sur lequel se trouvait une liste d’ingrédients bien mystérieux… Mais alors que la recette se trouve normalement dans un coffre-fort, s’agit-il d’une bourde que le neveu de l’inventeur de KFC aurait commis ?

I suppose I should try it. Report in Chicago tribune about the kfc recipe pic.twitter.com/x6dj5v3R5i

— Marc (@marcaddress) August 26, 2016