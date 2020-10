KFC refuse de la servir, car elle ne porte pas un masque, la cliente pète les plombs !

Lorsque vous souhaitez manger dans un restaurant, à KFC ou encore à Burger King, et même à McDonald’s, la direction vous invite à porter un masque pour éviter la propagation du virus. C’est aussi une règle inscrite dans le protocole sanitaire et il est impossible de ne pas la suivre. Toutefois, une cliente n’était pas masquée, les équipes refusent donc de la servir et elle a réellement pété les plombs.

La cliente a sauté sur le comptoir après le refus

La scène s’est déroulée dans un KFC en Californie et les personnes présentes ont sans doute été subjuguées par ce contexte. L’information a notamment été relayée par le Daily Mail et nous apprenons que la cliente s’est présentée dans cette enseigne sans un masque. Rappelons que ce dernier est obligatoire aux États-Unis comme en France et dans d’autres pays. Malheureusement, les équipes décident de ne pas la servir puisqu’elle ne porte pas cette protection.

Si tu achètes un menu au KFC Vietnam, tu reçois un masque KFC pic.twitter.com/OSeLX6dtwg — Mickaël Lohr (@Mickael_lohr) June 15, 2020

La cliente revient à la charge et insiste, elle veut être servie même si elle ne possède pas un masque .

. Face au refus de la direction, elle aurait sauté sur le comptoir et elle aurait même insulté toutes les personnes de l’autre côté.

Malgré ces menaces physiques, les membres du KFC refusent toujours de la servir, mais la situation a failli dégénérer.

La cliente décide de monter d’un cran et elle menace un employé de le poignarder s’il continue de refuser.

Alors que les équipes ne veulent toujours pas la servir, la cliente aurait alors renoncé. Elle a donc quitté le KFC après avoir pété les plombs pendant quelques minutes sous le regard des autres clients.

Porter le masque, un climat de tension

Dans tous les commerces en France ou ailleurs, vous devez porter un masque, mais vous avez déjà croisé un client récalcitrant face à cette mesure. Il devient alors menaçant, il insulte le personnel alors qu’il suffit de porter ce masque pour que tout se déroule dans le meilleur des mondes. De ce fait, cette protection contre le coronavirus est souvent le signe de nombreux conflits entre les clients et avec le personnel.

Un mec au KFC : JE SUIS ASTHMATIQUE JE PEUX PAS PORTER LE MASQUE Employee du KFC : PORTEZ LE MASQUE SVP OU SORTEZ Le mec : GNE Moi, asthmatique avec mon masque : MET TON MASQUE CONNARD Enfin c'est que j'aurais du dire… — BHW (@HBHW3) August 7, 2020

Malheureusement, les employés ont tendance à être les cibles des clients alors qu’ils ne font qu’appliquer le protocole sanitaire. Ce dernier est mis en avant par le gouvernement français et il est impossible de ne pas le suivre sous peine d’avoir une amende. Par conséquent, pour votre propre protection, il est judicieux, voire indispensable de l’avoir qu’il soit à usage unique ou en tissu.