Des repas à KFC pendant 7 jours, sa méthode lui a permis de perdre du poids, mais elle n’est pas bénéfique

Contrairement aux idées reçues, la nourriture dans les fast-food n’est pas si néfaste si vous savez associer les produits et opter pour un régime alimentaire adapté à vos besoins. Cet homme a donc fait l’objet d’un reportage baptisé Supersize Me et il a décidé de prendre tous les repas à KFC pendant une semaine complète selon le Tribunal du Net. Cette expérience peut être insolite, mais elle montre qu’il est tout à fait possible de perdre du poids lorsque vous choisissez les bons aliments, et surtout les bonnes associations.

Composer tous les repas chez KFC

Bien sûr, il ne suffit pas de prendre des hamburgers à outrance, il est impératif de sélectionner les produits avec la plus grande précision. Cet homme a donc décidé de ne pas dépasser les 2000 calories par jour, il a été contraint de suivre un régime très précis. Si vous souhaitez manger dans ces établissements, vous devez aussi regarder le nombre de calories pour ne pas dépasser un certain quota journalier. Ce serait alors la clé pour vous faire plaisir sans prendre du poids.

Ses repas lui ont coûté près de 122 euros et il a pu constater de nombreux points faibles avec un régime aussi précis dans un fast-food .

. En une semaine, il a perdu un kilo et surtout, il précise qu’il est la cible d’un mal de tête, il a augmenté de 250 % sa masse graisseuse et son taux de sel a fait un bond de 150 %.

Alors qu’il a arrêté de prendre ses repas à KFC, il a notamment pu constater que ce mal de tête était assez récurrent.

Ce client prénommé Mike a donc pris du plaisir à manger tous les jours chez KFC, mais ce ne fut pas sans conséquence.

La perte de poids ne veut parfois rien dire

C’est sans doute le meilleur exemple pour montrer que la perte de poids ne veut pas forcément dire grand-chose. Vous pouvez vous délester de plusieurs kilos et avoir en contrepartie d’autres désagréments comme une augmentation de la masse graisseuse et des maux de tête. Il précise au cours de ce reportage que la malbouffe est problématique pour la santé et l’organisme puisque les conséquences sont importantes.

Chine:

Vous pouvez donc vous octroyer un petit plaisir de temps en temps sans, forcément, prendre tous les repas dans ces établissements. Même si vous perdez du poids, les effets sur l’organisme ne doivent pas être négligés. Si vous souhaitez obtenir un régime alimentaire adapté à vos besoins, un nutritionniste pourra vous aider.