Cyril Lignac livre aux téléspectateurs sa recette pour le meilleur banana cake dans « Tous en cuisine » !

Pour ceux qui ont suivi la première saison de Tous en cuisine, ce nouvel épisode de la deuxième saison peut ressembler à une rediffusion. Pourtant c’est loin d’être le cas, car le chef vous propose ici une toute autre recette pour son banana cake. Nous vous invitons à découvrir en détail, la liste des ingrédients nécessaires, ainsi que les étapes à suivre pour réaliser ce dessert.

Les ingrédients du banana cake

Pour réaliser son banana cake, le chef de l’émission Tous en cuisine a proposé les ingrédients nécessaires pour les bananes caramélisées d’un côté, et de l’autre côté, les ingrédients pour la pâte à gâteau. Les proportions proposées vous permettent de réaliser ce dessert pour quatre personnes. Ainsi, pour les bananes caramélisées, vous aurez besoin de :

5 g de beurre

1,5 banane épluchée

15 g de sucre.

Pour la préparation de la pâte à gâteau, vous aurez besoin de beaucoup plus d’ingrédients. Il faudra donc prévoir

90 g de lait de riz (vous pourrez aussi utiliser n’importe quel autre lait végétal)

8 g de levure chimique

2,5 bananes épluchées et coupées en petits morceaux

210 g de farine de riz

Un demi jus de citron

1,5 cuillère à soupe de graines de chia

1 fève tonka

25 g d’huile de sésame

90 g de sucre

40 g de beurre fondu salé.

La préparation du banana cake de Cyril Lignac

Pour la réalisation de ce dessert, vous devez d’abord gratter les bananes. Il faudra les faire caraméliser afin de retirer l’amidon qui s’y trouve. Pour ce faire, coupez vos bananes (1,5 précédemment épluchée) en deux, dans le sens de la longueur. Ensuite, dans une poêle, déposez du beurre et laissez chauffer. Lorsque le beurre commence à se colorer, cela signifie que c’est le moment d’y déposer vos bananes.

Saupoudrez-les de sucre, et laissez-les caraméliser quelques secondes. Il faudra retourner les bananes pour qu’elles soient caramélisées sur la deuxième face également. Une fois que c’est prêt, vous pourrez disposer vos bananes caramélisées sur une assiette et les laisser reposer.

Il est maintenant temps de réaliser la pâte à gâteau, avec les 2,5 bananes coupées en morceaux. Déposez-les dans un saladier, et commencez à presser pour en faire une pâte. Ajoutez-y les graines de chia, puis mélangez. Ensuite, ajoutez aussi le lait de riz et le jus d’un demi citron. Continuez à mélanger et à presser vos bananes afin que le tout soit aussi homogène que possible.

Faites le mélange farine-levure, et ajoutez le à la préparation, tout en remuant le tout. Après quelques minutes, vous pourrez ajouter le sucre et râper de la fève tonka avant de mélanger une fois de plus toute la préparation. A ce niveau vous pourrez verser le beurre fondu et l’huile de sésame. Mélangez énergiquement une dernière fois, avant de verser votre préparation dans un moule à cake.

Pour finir, tout ce que vous aurez à faire, c’est disposer les bananes précédemment caramélisées sur la pâte, de manière à ce que le rendu soit présentable. La dernière étape consiste à enfourner votre préparation, dans un four préchauffé à 200°C, pour une durée de 25 minutes. Ensuite, il faudra attendre que le gâteau refroidisse avant de le démouler, pour éviter que les bananes ne tombent.

Il s’agit là de la recette de banana cake selon Cyril Lignac, lors du dernier épisode de Tous en cuisine sur M6. N’hésitez pas à l’essayer chez vous !