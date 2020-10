Gigot d’agneau rôti avec Guy Savoy : ses meilleures astuces pour réussir aisément ce plat

Vous pouvez donc mettre de côté les glaces, les salades ou encore les légumes de l’été. Ce sont alors les plats un peu plus copieux qui sont au rendez-vous avec notamment le gigot d’agneau. Un ambassadeur de la gastronomie française a décidé de vous accompagner au cours de vos repas en vous proposant une délicieuse recette, celle du gigot d’agneau rôti.

Vous pouvez déguster ce plat tout au long de l’année si vous le souhaitez, vos convives devraient adorer.

La recette de ce fameux gigot d’agneau

Vous devez bien sûr préparer tous les ingrédients à savoir un gigot d’agneau de 2 kg, 4 pommes de terre assez grosses, quelques carottes avec les fanes, de l’huile, du thym et du romarin pour l’assaisonnement. Vous pourrez ajouter 80 grammes de beurre, 200 grammes d’oignons grelots et 20 cl d’eau, 6 gousses d’ail ou encore du sel et du poivre du moulin. Vous aurez également besoin de 20 minutes pour la préparation, mais la cuisson est un peu plus longue, aux alentours de 1h40.

La première étape consiste à préchauffer votre four à 250 degrés, cela permettra de saisir la viande .

. Il faut enlever les nerfs et la graisse du gigot pour qu’il conserve un côté savoureux.

Piquez-le avec les gousses d’ail qu’il faut bien sûr éplucher au préalable et préparez un mélange avec le sel, le poivre, le romarin, le thym et l’huile.

Vous répartissez votre préparation sur l’ensemble du gigot tout en étant généreux.

Délaissez votre gigot puis épluchez les carottes, les oignons et les pommes de terre. Vous pouvez les découper en gros bâtonnets, la cuisson sera ainsi un peu plus facile.

Attention à la cuisson de votre gigot d’agneau

Dans une cocotte, ajoutez les parures préalablement enlevées dans 40 grammes de beurre et attendez qu’elles soient colorées. Ajoutez ensuite les épluchures des légumes tout en ajoutant un peu d’eau. Lorsque votre préparation est diminuée de moitié, passez-la dans un chinois pour enlever les résidus. Placez votre gigot d’agneau dans le four pendant 45 minutes à 140 degrés avec le jus obtenu.

Gigot d’agneau au four quelle douceur — نورهان (@Gch__N) October 4, 2020

Après ce délai, continuez la cuisson à 100 degrés pendant 25 degrés. En fonction des préférences, vous pouvez rectifier l’assaisonnement et prolongez de quelques secondes la cuisson. Ce sera ensuite le moment de servir la viande de préférence à la sortie du four. Prévoyez alors la cuisson en fonction de l’heure du repas, cela vous évite de réchauffer la viande. Dans un plat, positionnez les tranches de votre gigot et ajoutez bien sûr les différents légumes que vous aurez incorporés pendant la cuisson. La sauce peut être servie à part dans un petit récipient accompagné d’un couvercle.