Burger King et Nutella : le nouveau dessert est tellement incroyable, à consommer avec modération !

Burger King a décidé de s’associer avec Nutella, la fameuse marque dédiée à la pâte à tartiner qui devrait vous faire saliver. Bien sûr, soyez vigilant au niveau des apports caloriques, car vous aurez rapidement explosé le quota quotidien. Les dégâts sur la balance seront alors colossaux. C’est pour cette raison que le nouveau dessert est à consommer avec modération surtout si vous prenez un menu avec un hamburger et des frites.

Mais il faut attendre le 06/10. pic.twitter.com/ifnE2VKqyZ — Burger King France (@BurgerKingFR) October 2, 2020

Le King Fusion Nutella, une bonne dose de gourmandise

Si vous ne pouvez pas choisir entre un dessert chez Burger King et Nutella, l’enseigne a décidé de vous faciliter cette sélection. Le King Fusion Nutella est donc très gourmand et il a fait l’objet d’une campagne promotionnelle il y a quelques jours. Il a débarqué dans tous les établissements de France le 6 octobre et vous pourrez découvrir quelques photos réjouissantes sur les réseaux sociaux.

Il est important de rappeler que la consommation excessive de sucres peut être néfaste pour votre santé .

. Il est toujours agréable de s’offrir une petite dose de plaisir notamment en optant pour un menu chez Burger King une fois par mois par exemple.

Ce sera l’occasion de découvrir cette glace qui a été nappée avec de la pâte à tartiner et des noisettes.

Vu l'année, il faut au moins le King Fusion au Nutella pour se réconforter. pic.twitter.com/5vImu5V2dS — Burger King France (@BurgerKingFR) October 6, 2020

Ce n’est pas la première fois que Burger King décide de s’associer à une enseigne pour combler vos papilles. Cette fois, c’est Nutella qui s’offre un coup de pub très réjouissant pour tous les amoureux de chocolat.

Faites votre propre King Fusion Nutella

Bien sûr, vous n’êtes pas contraint d’attendre votre prochain repas chez Burger King pour découvrir une telle association. Il suffit d’avoir une glace comme de la vanille par exemple. Vous servez une boule de celle-ci dans un récipient et vous ajoutez généreusement une cuillère à soupe de votre pâte à tartiner préférée. Cela peut être du Nutella ou une autre marque, car elles sont désormais nombreuses à proposer leur propre version de cette gourmandise. Si vous avez des noisettes entières, il suffit de les briser légèrement et de les saupoudrer à votre dessert.

Vous pourrez ainsi découvrir tous les avantages de cette gourmandise qu’il faut bien sûr consommer avec modération. Si vous souhaitez vous rendre chez Burger King pour profiter de cette nouveauté, optez pour un menu assez léger et peu calorique. Cela vous évite de prendre des kilos et de devoir compenser avec une pratique sportive surtout si vous n’avez pas le temps d’aller à la salle.