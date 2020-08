Burger King : la réponse cinglante de la marque pour les personnes sans masque

Comme vous le savez, dans les lieux clos, vous devez impérativement porter un masque, cela vous permet de vous protéger et c’est aussi le cas pour les autres clients. Il est tout de même judicieux d’être vigilant, car aucune exception ne sera faite. Par conséquent, si dans votre ville, le masque n’est pas obligatoire, sachez qu’il l’est pour l’ensemble des commerces ainsi que des restaurants. Si vous n’avez pas ce petit accessoire qui recouvre votre bouche et votre nez, vous ne pourrez pas franchir le pas de la porte.

Celui qui trouve un meilleur wrap au chèvre n'est pané. pic.twitter.com/qCbsVfOXeC — Burger King France (@BurgerKingFR) August 14, 2020

Un tweet assez cinglant chez Burger King

Si McDonald’s est une firme très prisée pour les burgers, les Français ont notamment pu découvrir la joie des sandwichs avec Burger King. Toutefois, l’établissement ne fera pas une seule exception si vous vous présentez sans masque.

Burger King précise qu’il a trouvé une solution pour tous ceux et toutes celles qui ne voudraient pas porter un masque .

. Il suffit de ne pas venir chez Burger King, cela montre que votre présence n’est pas la bienvenue.

Le restaurant mentionne aussi les consignes à respecter, à savoir une distanciation sociale d’un mètre au minimum.

L’établissement ne semble pas « rigoler » avec les normes sanitaires, mais c’est aussi le cas chez McDonald’s.

"Respecte le 1m de distance" c'est devenu la nouvelle excuse pour que personne pique dans vos frites. — Burger King France (@BurgerKingFR) August 17, 2020

Si vous avez l’intention de vous rendre chez Burger King, n’oubliez pas votre masque. Si ce dernier est déjà obligatoire dans les rues de votre ville, l’oubli sera normalement impossible. N’oubliez pas que le non-respect de cette mesure sera facturé plus de 130 euros. En effet, ce n’est pas seulement un accessoire, mais un moyen de protéger autrui et vous-même. Vous avez plusieurs modèles notamment vendus sur Internet et dans différentes boutiques. Si la France a connu une vraie pénurie il y a quelques mois, ce n’est désormais plus le cas puisque tous les commerces sont désormais opérationnels. Vous aurez d’un côté des masques en tissu et de l’autre, des masques chirurgicaux qui sont à usage unique. Pour ce dernier, il suffit de le jeter dès que vous n’en avez plus besoin et le premier nécessite un entretien conséquent.

On a une solution pour notre aimable clientèle qui ne souhaite pas porter de masque en venant chez nous : ne venez pas. — Burger King France (@BurgerKingFR) August 20, 2020

Le masque se généralise partout en France

Dès que vous rentrez dans un commerce comme Burger King ou une enseigne de prêt-à-porter, voire une boutique de vêtements, vous devez impérativement porter un masque. Du gel hydroalcoolique peut aussi être à votre disposition, mais la meilleure solution consiste à transporter dans votre sac un petit sachet avec un exemplaire de cette protection. Il existe des contenants prêts à l’emploi qui sont conçus pour les masques, vous aurez toujours un exemplaire dans votre poche ou votre sac, ce qui n’est pas négligeable. N’oubliez pas de mettre quelques masques également dans votre voiture, vous aurez ainsi toujours la possibilité de vous protéger.

Il y a également des contrôles qui sont réalisés dans les rues, mais également certains établissements, les fameux lieux clos. Si vous ne portez pas un masque, vous serez verbalisé sans aucune excuse de votre part. C’est pour cette raison qu’il est toujours préférable d’avoir un exemplaire supplémentaire dans votre sac, cela vous permet de réagir à tous les imprévus. De plus, si vous êtes avec des amis ou des collègues et qu’ils ne portent pas un masque pour se rendre à Burger King, vous aurez la possibilité de les fournir, cela vous évitera d’être mis à la porte du restaurant ou d’essuyer un refus.