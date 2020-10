Burger King : le CM dépasse les bornes, les internautes passent un coup de gueule !

Pour les adeptes des burgers, il faut un bon steak avec la cuisson de votre choix, du fromage, des cornichons, des oignons, et même de la salade ainsi que des tomates. Il y a bien sûr des variantes qu’il ne faut pas mettre de côté en fonction des préférences. Toutefois, Burger King a souhaité innover pour son catalogue avec un nouveau burger au fromage de chèvre. Les remarques sur Twitter ont été nombreuses à cause du CM de l’enseigne.

Pourquoi de telles réactions face à Burger King ?

Vous savez sans doute que les enseignes font appel à des Community Manager pour communiquer sur les nouveaux produits. Toutefois, l’humour est souvent au rendez-vous, car les regards sont attirés et la communication est ainsi optimisée. Toutefois, pour la présentation du nouveau burger au fromage de chèvre, le CM opte pour un petit clash par rapport aux Produits Laitiers. Il y a donc eu une réponse très rapidement et les internautes n’ont pas hésité à partager leur avis.

Le CM des Produits Laitiers sur Twitter a également voulu rétorquer face à la communication proposée pour le Master Chèvre .

. Les Produits Laitiers taclent alors Burger King notamment en espérant que la photo ressemble aux burgers proposés aux clients.

Ce petit tacle est sympathique, mais il est vrai qu’il y a souvent une réelle différence entre les clichés et la réalité.

Ce Master de Burger King a l'air bon mais on est d'accord que les Produits Laitiers ont gagné ce clash, non ? 😱 @LesProLaitiers #BurgerKing @BurgerKingFR #laithttps://t.co/aszFMxwhIv — GQ France (@GQ_France) September 30, 2020

Les burgers ressemblent très rarement à ces photos qui sont pourtant alléchantes et c’est le cas pour le Master Chèvre qui ne fait pas non plus l’unanimité pour certains internautes.

Burger King taclé pour sa photo du burger

Les internautes ont alors choisi de rejoindre la team des Produits Laitiers notamment en donnant raison au CM. En effet, il y a de grandes chances pour que le Master Chèvre lorsqu’il se retrouve dans votre plateau ne ressemble absolument pas à la photo présentée. De ce fait, les internautes ont taclé Burger King en demandant aux professionnels de ne pas embellir les clichés pour que la réalité soit celle proposée via les différents comptes. Cela évitera notamment la bonne dose de déception.

Tout d'un coup on entend moins @LesProLaitiers pic.twitter.com/y8Ip4Uhvz7 — Burger King France (@BurgerKingFR) September 29, 2020

De ce fait, les internautes ont demandé à Burger King d’insérer une petite mention à la suite des photos : image non contractuelle. Dans tous les cas, d’autres ne sont pas euphoriques à l’idée de goûter le Master Chèvre. Les adeptes de BK auraient largement préféré de la mozzarella à la place de ce fromage. Toutefois, ce dernier sera-t-il servi avec abondance comme le montre la photo ?