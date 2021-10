The Voice All Stars, la finale : Résumé du dernier épisode de l’édition spéciale de l’émission remportée par Anne Sila !

Le dernier épisode de The Voice All Star a été diffusé hier, samedi 23 octobre 2021 sur TF1. Ils étaient 6 candidats encore en lice à la fin il y a une semaine, mais désormais, il n’y a qu’une seule gagnante.

Une finale en partie décalée avec des invités prestigieux !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Voice : La Plus Belle Voix (@thevoice_tf1)

Samedi 23 octobre 2021, se tenait la finale de The Voice All Star. Au prime précédent, Jenifer désespérait d’avoir perdu presque tous ses candidats à l’exception de Amalya. Sauf qu’à la fin, elle a pu garder sa candidate, mais Zazie n’a pu en sauver aucun. Pour le dernier épisode, tout comme Jenifer, Patrick Fiori avait un seul candidat, Louis Delort. Mika également n’avait que Terence James. Florent Pagny quant à lui, avait plusieurs candidats dont Anne-Sila, Manon et MB14.

Les 6 candidats parvenus à la fin, ont eu l’honneur de chanter avec de prestigieux invités en duo, après avoir réalisé une prestation en solo. Concernant les invités, il y avait la super star Ed Sheeran, mais également Clara Luciani, Soprano, Nolwenn Leroy, Garou et aussi Amel Bent.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Voice : La Plus Belle Voix (@thevoice_tf1)

Notons que le samedi, Mika n’était pas présent, puisqu’il avait un concert prévu depuis des mois à la Philharmonie de Paris. De ce fait, les prestations des 6 candidats pour les épreuves seulement, ont été pré enregistrées la veille en sa présence. Le reste a été fait en direct le samedi, et l’artiste a pu suivre à distance, en duplex depuis la loge de son concert. Du coup, les votes ont pu avoir lieu en direct malgré tout.

Résumé de la finale de The Voice All Star avec Nikos Aliagas en jupe !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Voice : La Plus Belle Voix (@thevoice_tf1)

Le candidat de Mika, Terence James a chanté Your Song d’Elton John. Il a aussi eu l’honneur de chanter en duo avec la star internationale Ed Sheeran sur le morceau Bad Habits. Alors que Terence James a décidé de porter la tenue traditionnelle Écossaise pour sa prestation, cela a donné des idées à Nikos Aliagas. Ainsi, le candidat est apparu portant un kilt, tandis que l’animateur a dégainé sa jupe grecque. Ce qui a déclenché un véritable fou-rire.

Anne Sila a chanté avec Nolwenn Leroy, sur une chanson de Jacques Brel, Quand on a que l’amour. Elle a par la suite impressionné tout le monde en chantant Creep de Radiohead. Le deuxième candidat de Florent Pagny était MB14 et sa prestation vocale sur The Show Must Go On de Queen a fait l’unanimité. D’ailleurs, tous les coachs se sont levés pour saluer et applaudir à la fin. Avec Soprano, il a chanté le morceau Clown.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Voice : La Plus Belle Voix (@thevoice_tf1)

A 18 ans, Manon a su s’imposer jusqu’à la finale dans l’émission avec sa voix époustouflante. Son choix de chanson s’est porté sur le générique du tout nouveau James Bond, No Time to Die de Billie Ellish. La benjamine du groupe a chanté Tu n’es plus là avec Amel Bent.

La candidate de Jenifer Amalya a chanté avec Clara Luciani, sur son titre La Grenade. Pour sa prestation en solo, elle a chanté sur le tube All By Myself de Céline Dion. La performance d’Amalya a ému sa coach aux larmes. Au moment de sa prise de parole, Jenifer en a profité pour annoncer qu’elle quittait définitivement l’aventure The Voice. Notons que cela fait 10 ans qu’elle y participe en tant que coach, que ce soit chez les kids, ou chez les adultes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anne Sila Officiel (@annesila)

Le candidat Louis Delort de Patrick Fiori a interprété une chanson avec son tout 1er coach dans la saison 1 de The Voice, Garou. C’était sur le titre Belle de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Un titre sur lequel Garou avait chanté avec l’actuel coach de Louis et Daniel Lavoie. Finalement, Patrick Fiori n’a pu s’empêcher de rejoindre les 2 artistes sur scène pour former un trio. Pour sa chanson solo, Louis Delort a choisi Fix You de Coldplay, et Patrick Fiori a été extrêmement ému.

A la fin de toutes ces prestations, les votes ont été en majorité pour Anne Sila de l’équipe de Florent Pagny. Anne Sila est donc la grande gagnante de The Voice All Star.