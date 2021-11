Salma Hayek flamboyante au bras de son mari François-Henri Pinault : Les couples à l’honneur durant le gala du LACMA !

Le samedi 6 novembre 2021 se déroulait la 10e édition du gala LACMA arts+ cinéma à Los Angeles. Pour cette occasion, de nombreuses personnalités se sont déplacées. L’événement mettait à l’honneur les réalisations de Steven Spielberg et celles des artistes Kehinde Wiley et Amy Sherald. Apprenez-en plus dans la suite.

Steven Spielberg et des artistes à l’honneur

La 10e édition du LACMA Art+Film Gala mettait en avant les œuvres de Steven Spielberg et d’autres artistes et créatrices. On y retrouvait notamment Kehinde Wiley ainsi que Amy Sherald à qui on doit les portraits du président Barack Obama et de sa femme. La soirée a été présentée par Gucci et a eu lieu au Los Angeles County Museum avec Leonardo diCaprio à la direction. La fiduciaire du LACMA Eva Chow n’a également pas manqué le rendez-vous.

La grande soirée a en effet servi d’inauguration à deux expositions dédiées à des portraits. D’une part ceux des Obama, et d’autre part ceux consacrés à une rétrospective des Black American Portraits. De nombreuses personnalités ont marqué la présence à cette grande soirée réservée aux arts. On a pu voir Salma Hayek accompagnée de son époux François-Henri Pinault qui guérit de son deuil. Paris Hilton et son fiancé Carter Milliken Reum étaient également présents.

Le patron d’Amazon, Jeff Bezos ainsi que Lauren Sanchez ne se sont pas laissés conter le rendez-vous. À ces derniers, il faudra ajouter Serena Williams et son époux Alexis Ohanian. Maggie Gyllenhaal et son petit frère Jake Gyllenhaal se sont aussi déplacés. De Leslie Mann et son mari Judd Apatow à Sophie Hunter et son époux Benedict Cumberbatch, on assistait à une vraie pluie de couples. La liste n’est pas exhaustive, et il faut bien croire que ces personnalités ont bien l’air d’admirer énormément l’art.

Une cérémonie dont les bénéfices reviennent à d’autres expositions

Les bénéfices générés par la grande soirée gala du LACMA iront dans d’autres expositions présentées au musée de Los Angeles. Ce sera donc à l’image des précédentes éditions. Les gains permettront au musée d’acquérir d’autres œuvres et pourront aussi financer des formations aux arts tout comme les projections de long-métrage.

Autrefois, le LACMA avait déjà permis d’honorer les réalisations de Quentin Tarantino. Les réalisations de Martin Scorsese, Stanley Kubrick voire Betye Saar ainsi que Catherine Opie y sont passées également.

À propos du LACMA

Les débuts du LACMA ont été marqués par son indépendance en 1961. Il deviendra alors une partie du musée des Sciences, de l’Histoire ainsi que de l’Art à Los Angeles. Au cours de l’année 1965, le musée va changer de site et se rendre indépendant afin de lancer sa marche vers une expansion à pas de géant. Durant les années 1980, le musée reçoit des millions de dollars de donations privées, lui permettant de développer ses installations ainsi que sa collection. Avec une superficie de près de huit hectares de terrain, on y compte jusqu’à sept édifices remplis de différentes galeries.

Sur ces dernières sont exposés plus de 100 000 objets qui couvrent un espace géographique très vaste. Les visiteurs peuvent ainsi naviguer dans l’histoire de l’art, et ce dans divers domaines. Le LACMA comprend des collections de toutes sortes, de diverses étendues et très surprenantes.