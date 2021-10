Magali Berdah : La femme d’affaires indignée prend la parole et rétablit des vérités à propos de l’assassinat de sa belle-sœur !

Alors qu’elle s’était tenue loin des réseaux sociaux dernièrement, Magali Berdah est sortie du silence le 20 octobre 2021. Celle qui dirige l’agence Shauna Events n’a pas pu rester indifférente sur certains faits et propos, qui pourraient salir la mémoire de sa belle-sœur assassinée avec son conjoint.

Magali Berdah prend la parole

Ce fût un dimanche de l’horreur pour Magali Berdah et son mari Stéphane Teboul. En effet, le 10 octobre 2021 en début de soirée, sa belle-sœur et le mari de cette dernière ont été retrouvés dans leur appart-hôtel à Allauch, dans les Bouches-du-Rhône. Tous 2 allongés nus dans une mare de sang et recouverts d’un drap, ils avaient été sauvagement assassinés. Alors que de nouveaux détails de l’enquête sont divulgués, Magali Berdah décide de sortir du silence.

Il faut savoir que depuis 10 jours que les faits se sont produits, l’agent des stars de la téléréalité ne s’était pas prononcé. Après dix jours de silence, Magali Berdah s’est emparée de son compte Instagram pour s’exprimer. Elle a expliqué qu’elle a préféré rester isolée un certain temps et ne pas parler puisqu’elle était encore en état de choc. C’était aussi par respect envers la défunte.

Si celle qui est considérée comme la maman des stars de la téléréalité a voulu prendre la parole, c’est surtout parce que de terribles choses auraient été dites. Elle a rappelé que sa belle-sœur et son conjoint ont été enlevés à leurs 3 enfants, soulignant l’incompréhension générale quant à cet acte. Magali Berdah a affirmé qu’ils prendront évidemment soin des enfants, mais surtout, que cela leur a rappelé que la famille passe avant le travail.

Une situation difficile pour la famille

Magali Berdah veut rétablir la vérité, et c’est ce qui l’a poussé à s’emparer de ses réseaux sociaux. Aussi, elle s’est exprimée au nom de la famille, afin de « crier« , car ils se sont rendus compte que des mensonges étaient divulgués par quelques médias. Il semblerait que des affaires concernant un mariage blanc ou de la drogue, auraient été entendus.

La femme d’affaires a aussi précisé que contrairement à ce qui se dit sur certains médias, il ne s’agit pas d’un règlement de compte. D’ailleurs, un présumé meurtrier a déjà été arrêté, et il s’agit de l’un des voisins du couple. Quant à la raison d’un tel acte, ils n’ont pas encore la réponse. Aussi, si Magali Berdah reconnaît le travail formidable qu’effectue la police, elle déplore quand même un fait.

D’après l’agent artistique, il y a des détails de l’enquête que la famille a appris par la presse, alors que les autorités n’ont pas souhaité leur en parler. Cela a suscité chez elle de l’indignation, car on leur avait clairement stipulé que « c’était une enquête de flagrance« . Elle a cependant tenu à remercier toutes les personnes qui ont manifesté leur soutien envers sa famille. Sur leur compte Instagram, Magali Berdah et son conjoint Stéphane ont rendu hommage à la belle-sœur, en diffusant des photos d’elle.

Pour le moment, l’enquête continue et la famille attend toujours des réponses.