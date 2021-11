Christina Milian et M. Pokora : Le couple de stars file le parfait amour à Venise, tandis que Violet retrouve The-Dream, son papa !

L’amour est toujours au rendez-vous entre Christina Milian et M. Pokora. Juste pour quelques jours, les stars ont décidé de faire une petite escapade en amoureux en Italie, précisément à Venise. Pendant ce temps, la fille de Christina Milian, Violet, est avec son célèbre papa The-Dream aux USA…

Il y a toujours du temps pour l’amour chez les Pokora !

A 36 ans, M. Pokora a tout pour être heureux. Une carrière musicale au top, et une carrière théâtrale en plein essor. Le chanteur a une magnifique épouse, célèbre star internationale, et de beaux enfants. Avec tout cela, le planning du papa d’Isaiah semble plus que chargé, mais malgré tout, il ne manque pas les occasions de partager des moments romantiques avec son épouse. Mariée avec l’américaine de 40 ans depuis un an maintenant, le couple est inséparable.

De temps en temps, ils s’offrent de bons moments en famille ou en amoureux, partageant cela avec leurs abonnés sur leur compte Instagram. C’est ainsi que M. Pokora et Christina Milian sont partis de Paris pour quelques jours, histoire de se retrouver un peu seuls, loin des enfants. Fidèles à leurs habitudes, ils n’ont pas manqué de tenir informer leur communauté sur les réseaux sociaux.

Ceux-ci ont maintenant le loisir de découvrir des clichés du couple ou de l’un ou l’autre des amoureux, lors de leur escapade. A noter que Christina Milian et M. Pokora se sont rendus en Italie, à Venise, la ville des amoureux par excellence. A travers les images publiées, on peut deviner les activités réalisées par le couple. Ils se sont donc baladés en bateau, ont visité plusieurs lieux, et ont aussi partagé de délicieux repas. Il n’y a pas à dire, ce petit voyage qu’ils se sont octroyés le temps de quelques jours semble idyllique.

The-Dream retrouve sa fille Violet Madison

Pendant que maman roucoule avec son mari, Violet Madison est avec son papa. En effet, avant qu’elle n’ait Isaiah et Kenna, avec son mari M. Pokora, Christina Milian avait une fille âgée de 11 ans. Violet Madison, c’est son prénom, et cette dernière s’entend très bien avec le nouveau chéri de sa maman. M. Pokora a d’ailleurs avoué lors d’une interview en 2019, qu’il s’était tout simplement pris d’amour pour la jeune adolescente.

Cependant, elle n’en oublie pas non plus son papa, le rappeur américain The-Dream. Violet Madison vit surtout avec sa mère, et ne voit pas beaucoup son père. L’occasion semble s’être présentée depuis quelques temps, si l’on en croit les clichés postés par la jeune adolescente sur son compte Instagram ce mercredi 10 novembre 2021. Violet s’est en effet affichée avec son papa, ce qui suggère qu’elle se trouve actuellement aux Etats-Unis. Sur la photo, on voit que le père et sa fille se trouvent à un match de basket. Un bon moment entre père et fille, dont tous les 2 profitent, avant que Violet ne retourne auprès de sa maman et de ses frères.