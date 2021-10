Bernard Tapie accompagné dans sa dernière demeure : Découvrez ces grands noms qui ont porté le cercueil de l’homme d’affaires !

Le mercredi 6 octobre dernier, un hommage a été rendu à l’homme d’affaires Bernard Tapie. La messe s’est déroulée dans l’église Saint-Germain-des-Prés à Paris. À cette occasion, plusieurs célébrités proches du disparu se sont rendues disponibles. Nombreux parmi ces derniers ont porté le cercueil de l’homme d’affaires. Un geste salutaire qui n’est pas passé inaperçu. On vous en dit plus dans la suite.

Une journée pas comme les autres

Le mercredi 6 octobre dernier était un jour mémorable pour plusieurs Français. En effet, un hommage a été rendu à Bernard Tapie, décédé suite à un double cancer de l’estomac et de l’œsophage. En attendant, les obsèques qui se dérouleront le vendredi 8 octobre prochain à Marseille, une messe a été organisée au sein de l’église Saint-Germain-des-Prés.

C’était le moment idéal pour permettre aux proches du défunt et à sa famille de se réunir pour une première fois en son honneur. On a pu noter la présence de plusieurs célébrités qui n’ont pas hésité à se déplacer à l’instar de Jean-Pierre Papin. Ce dernier et l’ancien propriétaire de l’Olympique de Marseille entretenaient une relation très fusionnelle.

Jean-Pierre Papin rend hommage à Bernard Tapie

Mort de Bernard Tapie : « C’était comme mon père », confie Jean-Pierre Papin, ancien joueur de l’OM https://t.co/ntGHAZawMS pic.twitter.com/bYIfwfFbwN — LCI (@LCI) October 3, 2021

Pour lui rendre hommage, son proche ami n’a pas manqué de témoigner toute sa reconnaissance à travers l’antenne de LCI. Selon ses propos, le défunt a été le pilier qui lui a permis de se construire. « Quand je suis arrivé à l’OM, j’étais un petit gars du Nord qui arrivait dans un club prestigieux. C’est lui qui est venu me chercher à Bruges, qui m’a donné mes premières responsabilités, qui m’a fait grandir », avait-il laissé entendre.

Le prodige du ballon rond était très proche de Bernard Tapie. C’est d’ailleurs cela qui a justifié la grosse mission que lui a confiée l’un des fils de l’homme d’affaires. Ainsi, Laurent a souhaité que Jean-Pierre Papin fasse partie de ceux qui porteront le cercueil lors de la messe. Un geste qui va bouleverser Jean-Pierre. « Ça va me bouleverser complètement. Ce n’est pas anodin », a-t-il souligné.

Jean-Pierre Papin ainsi que Jean-Louis Borloo l’ont porté

Le cercueil de Bernard Tapie, porté par ses plus proches amis, Jean-Pierre Papin, Basile Boli, Claude Lelouch, Jean-Louis Borloo, sort sous les applaudissements de la foule. #Tapie @LCI #LCI pic.twitter.com/lgSf8TvnR1 — Matthieu Karmann (@MatthieuKarmann) October 6, 2021

Mis à part Jean-Pierre Papin, de nombreuses autres célébrités proches de l’homme d’affaires avaient été appelées à porter son cercueil. On retrouve parmi elles, Basile Boli. Celui-ci faisait partie de l’équipe de football de Marseille au moment où elle a remporté la ligue des champions en 1993.

Même s’il a gardé un lien fort avec Bernard Tapie, l’ancien joueur ne voulait pas se plier à cette volonté. C’est en tout cas ce que Basile a révélé au journal La Provence. Néanmoins, à la sortie de l’église, ce dernier était bien présent pour porter le cercueil de son ami.

Pour accompagner Basile Boli et Jean-Pierre Papin, il faudra compter sur Jean-Louis Borloo, le célèbre avocat de l’homme d’affaires. Les deux sont restés très proches et ont été acolytes sur près de 45 ans. On pouvait voir à ses côtés le réalisateur Claude Lelouch qui entretenait aussi une relation amicale avec Bernard depuis une longue période. La liste s’est allongée avec le cycliste Bernard Hinault ainsi que Noël Bellonne, une de ses collaboratrices les plus proches. Enfin, Stéphane Tapie était également présent pour porter le cercueil de son père. Un immense moment rempli d’émotions.