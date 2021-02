Les trains les plus luxueux proposent des billets à plus de 1000 euros par personne !

Vous avez l’habitude de voyager dans des trains relativement classiques avec des sièges parfois peu confortables. Si vous avez le souhait de découvrir des wagons très réjouissants, ces trains devraient vous combler. En effet, ce sont tout de même les plus luxueux dans le monde entier. Il traverse plusieurs zones comme l’Irlande, le Pérou ou encore l’Afrique du Sud sans oublier le Portugal.

Hier à 4h du matin alors que la gare de Dijon-Ville dormait encore, le Venice Simplon Orient Express détourné, détourné par le PLM, effectuait un court arrêt en gare… Le temps d'admirer ces magnifiques voitures 😍#SNCF #VSOE pic.twitter.com/jL6NoB7BOG — sausau (@sausaurj) May 11, 2019

Des billets de train très élevés pour vos voyages

Vous payez bien sûr le standing puisque les wagons sont vraiment très luxueux et nous sommes finalement loin des intérieurs proposés par la SNCF. Vous pourrez alors opter pour une traversée au Portugal avec Le Presidential et le billet est de 500 euros pour 9 heures de voyage et par personne. Vous aurez le privilège de déguster un merveilleux repas et vous visiterez la cave à vin.

En Irlande, le Belmond Grand Hibernian affiche le billet à 1100 euros par personne et il pourrait être plus élevé en fonction des options .

. Ce train a été mis en service en 2016 et il se dirige vers de nombreuses villes comme Belfast.

En Europe, le Venice Simplon Orient Express s’offre la palme avec un billet à 6230 euros.

Vous pourrez alors rejoindre Venise depuis Paris à bord d’une suite prestigieuse.

La création remonte aux années 80 et l’Orient express est largement connu.

Du côté de l’Afrique du Sud, vous devrez débourser près de 1090 euros par personne, mais le prix sera plus élevé en fonction de la période et des options choisies pour le Blue Train.

A la découverte du Belmond Andean Explorer du Pérou

Il s’agit d’un train dont le billet est facturé 1500 euros par personne, mais, si vous optez pour quelques options, il pourrait rapidement grimper. Le trin est mis en service depuis 2017 et vous aurez un prestige à l’intérieur qui ne devrait pas vous déplaire. Il s’agit toutefois du premier train avec des couchettes de luxe en circulation en Amérique du Sud. Vous pourrez même voyager pendant plusieurs jours afin de vous rendre à Altiplano, qui culmine à 4800 mètres d’altitude.

Lu sur @LePoint : séjour de luxe dans le train Belmond Grand Hibernian à la découverte de l'#Irlande. https://t.co/hXYKcT14sY — Terres Celtes (@TerresCeltes) May 20, 2017

Vous serez ensuite accompagné jusqu’au lac Titicaca pour profiter d’une pause très revigorante au coeur de la nature. Ce sont donc les trains les plus prestigieux qui sont souvent réservés pour les plus grandes occasions au vu du prix déboursé. N’hésitez pas à vous renseigner pour une lune de miel par exemple afin de rejoindre Venise dans un cadre très sympathique que votre compagnon ne devrait pas oublier que ce soit pour l’aller ou le retour.