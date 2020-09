Les Reines du shopping : une candidate se retrouve en sous-vêtements en pleine rue !

Les Reines du Shopping connaît toujours un aussi gros succès sur M6 et le public ne se lasse jamais des petits conseils de Cristina Cordula. Cette semaine, cinq nouvelles candidates se sont affrontées sous le thème : Oser la traîne le jour de votre mariage.

Pour cette nouvelle mission, les candidates avaient 1500 euros en poche chacune et elles devaient trouver la tenue idéale pour leur mariage. Le thème n’a pas été de tout repos et l’une d’entre elles a même paniqué devant les caméras.

Puis, lors du troisième jour, Sabrina a pleuré car elle était très angoissée à cause du chrono et elle ne trouvait pas de belles chaussures pour accompagner sa robe.

Tall, une candidate très motivée

Autant dire, la semaine autour de la traîne de mariage n’a pas manqué d’action et le public s’est régalé. En plus, la semaine s’est achevée d’une drôle de manière dans Les Reines du shopping. La dernière candidate, Tall, s’est élancée dans les rues de Paris et elle était accompagnée de l’un de ses collègues, Matthieu.

Ce dernier devait l’aider à trouver une belle robe et Tall était très motivée. « Je vais les écrabouiller« a t-elle dit en parlant de ses concurrentes. La candidate était nerveuse et elle s’est plainte plusieurs fois de son ami qui était trop lent à ses yeux.

Matthieu ne semblait pas aussi motivé que Tall à l’idée de participer à Les Reines des shopping et même les autres candidates se sont énervées contre lui. « Moi aussi tu m’énerves Mathieu, attache tes cheveux, tu courras plus vite » a dit Lorena.

Tall dévoile sa culotte par accident

Tall ne voulait pas perdre une minute dans Les Reines du shopping et elle était déçue car aucune robe n’était à son goût. Elle a donc fait de nombreuses boutiques à Paris et elle a même rejoué une scène à la Marilyn Monroe sans le vouloir.

Alors qu’elle était dans la rue pour aller vers une nouvelle boutique, la quadragénaire est passée sur une bouche d’aération. Elle était vêtue d’une longue jupe blanche et le vêtement s’est soulevé et la candidate a dévoilé sa culotte devant les caméras. Tall a bien tenté de retenir sa jupe pendant plusieurs secondes afin de ne pas dévoiler ses fesses et elle était très gênée.

M6 a quand même pris soin de flouter la scène afin de garder un peu d’intimité à la candidate. Néanmoins, cela a quand même beaucoup fait rire Cristina Cordula ainsi que les autres concurrentes. Puis, le public a aussi dû bien rigoler en découvrant la séquence et Tall a marqué à jamais l’histoire des Reines du shopping.

Enfin, Tall se souviendra de sa participation dans Les Reines du shopping. Pourtant, elle n’a pas remporté les 1000 euros et sa tenue n’a pas fait l’unanimité auprès des autres candidates.

Selon Cristina Cordula, sa robe avait plusieurs problèmes, et elle n’allait pas à sa morphologie. En plus, elle avait trouvé que sa tenue n’était pas dans l’air du temps et n’était donc pas adaptée à l’émission.