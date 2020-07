Les Reines du Shopping : Cristina Cordula remet en place une candidate qui mise sur une tenue transparente

M6 possède un programme assez fort puisque les Reines du Shopping réussissent à maintenir le cap. La chaîne a tenté d’autres expériences, mais les audiences ne sont jamais celles escomptées. C’est donc le programme avec Cristina Cordula qui remporte tous les suffrages. Il n’est finalement pas surprenant de découvrir constamment de nouveaux épisodes ou des rediffusions puisque les Français adorent cette présentatrice. Ils apprécient surtout le franc-parler de Cordula qui n’hésite pas à remettre à leur place les candidats.

Bachelot elle va donc faire les Reines du shopping et le Ministère de la Culture la même année — Magical Trouillet (@Trouillet_) July 6, 2020

Que s’est-il passé pour cette candidate ?

Dans les Reines du Shopping, elle pensait être en harmonie avec le thème à savoir sexy avec des chaussures plates. Malheureusement, la réalité n’a pas été celle escomptée puisque Cristina Cordula n’a pas hésité à lâcher un petit tacle. Généralement, les femmes pour tenter d’être élégantes ou un peu plus glamour ont tendance à adopter des talons relativement hauts et des décolletés. La présentatrice montre que parfois la simplicité peut aussi être réjouissante.

Pour cette semaine dédiée à une nouvelle compétition, les participantes ont alors un large choix avec des baskets, des mocassins ou encore les ballerines .

. L’une des candidates a estimé qu’elle était parfaitement dans le thème, mais son amie qui pouvait l’accompagner ne possédait pas le même avis.

Lamia est alors convaincue que Cristina Cordula rendra un verdict négatif.

meuf qui fais les reines du shopping : franchement je pense que cristina va adorer cette tenue 😋✨💞 cristina cordula : non t’es moche . — bishamon (@nrwknd) July 6, 2020

Cristina Cordula n’a pas attendu pour émettre une vraie critique notamment en remettant la candidate à sa place. En effet, elle estime que sa tenue est beaucoup trop classique et la transparence ne fait pas tout.

C’est pas parce que tu as un peu de transparence que tu vas être sexy ma chérie, ce n’est pas ça.

Comment être dans le thème des Reines du Shopping ?

C’est souvent difficile de respecter les volontés de Cordula, car ses convictions ne sont pas celles des participantes. Ces dernières ont parfois des pensées qui sont erronées, car finalement, elles ont des idées préconçues et ce fut le cas pour Lamia. Elle pensait clairement être dans le thème des Reines du Shopping avec une tenue transparente, mais ce n’est pas nécessaire d’adopter un tel vêtement. La présentatrice tente alors de donner quelques indices puisqu’il faut mettre en avant quelques atouts. Grâce aux conseils de sa meilleure amie, la candidate a décidé de renoncer à cette association, mais Cristina Cordula n’a pas forcément été comblée par le nouveau choix. Les Reines du Shopping passionnent donc les adeptes de la mode et grâce à cette émission, vous pouvez obtenir de petits conseils sympathiques afin de vous habiller tout en étant élégantes et glamour.

Les émissions basées sur le prêt-à-porter rencontrent souvent un succès sans précédent puisque la mode et la beauté sont clairement appréciées par les femmes. Toutefois, le respect du thème est souvent plus difficile, car comme nous avons pu le préciser, vous pensez que la transparence, c’est glamour, mais pour Cristina Cordula, ce n’est pas une réalité. Grâce à ce programme, vous pouvez alors mettre de côté vos idées préconçues et cela vous permet aussi de profiter de conseils avisés de la présentatrice très colorée, dynamique qui agace ou comble les internautes. Si ces derniers sont nombreux à la critiquer, ils sont autant à la mettre en avant sur les réseaux sociaux.