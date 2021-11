L’amour est dans le pré 2021 : Le candidat Vincent le Provençal décide de quitter Natacha… Les internautes lui règlent son compte !

On passe toujours par diverses émotions en regardant l’émission de Karine Lemarchand, L’Amour est dans le pré. Les internautes toujours prompts suivent attentivement chaque épisode, et gare à ceux qui leur déplaisent. Ce lundi 8 novembre 2021, on a vu Vincent le Provençal se séparer de Natacha. Sur les réseaux sociaux, les internautes ne l’ont pas raté !

Vincent rebrousse chemin

Dans cet épisode de L’amour est dans le pré diffusé ce lundi 8 novembre 2021 par M6, les aventures de Vincent le Provençal ont interpellé les internautes. Au départ, l’éleveur de chevaux avait décidé de choisir ses prétendantes sans se baser sur leur physique. De ce fait, c’est seulement en lisant les courriers qui lui ont été envoyés qu’il a choisi ses 2 prétendantes. Il s’agissait de Hafsa, une marocaine du Lot-et-Garonne, ainsi que Natacha, une béarnaise.

Cependant, malgré ses belles résolutions, le physique a clairement joué dans la balance, puisque Vincent a clairement eu une attirance pour Natacha, qui est sa cadette de 14 ans. C’est donc sans surprise qu’il finit par se séparer de Hafsa, et poursuit son aventure avec la belle Natacha. Ce lundi 8 novembre 2021, le dresseur de chevaux, père célibataire de 2 enfants, est parti pour un séjour chez Natacha, afin de mieux la connaître, et connaître un peu son entourage.

Cependant, cela ne s’est pas passé aussi bien, Vincent semblant se rendre compte de la différence d’âge qui le sépare de la jeune femme. Il trouve alors plusieurs points de divergences entre eux, et finit par confier que Natacha n’est pas la personne idéale pour la famille qu’il souhaite offrir à ses enfants. Toutefois, le gros nœud dans l’affaire semble être l’âge de la jeune femme, qui tout d’un coup, dérange Vincent. Pour le dresseur de chevaux, il y a « un décalage de délire on va dire ».

La toile se déchaîne contre Vincent

Alors que les doutes s’enflent dans l’esprit de Vincent, au lendemain, il décide de rompre avec Natacha. Il affirme à la jeune femme qu’il était content de l’avoir vu, lui assurant qu’elle est « un petit rayon de soleil ». Cependant, il continue en disant à la jeune femme qu’elle est jeune. A la réponse de Natacha qui réplique « J’ai l’âge que j’ai… », Vincent décide de mieux s’expliquer.

Pour le père de famille, il voulait voir quel genre de femme Natacha serait avec lui et ses enfants. Il voudrait une personne qui va avancer avec lui, et aussi, que ce serait lourd d’être sa moitié. Finalement, il confie qu’il n’arrive pas à se projeter avec Natacha. C’est donc seul qu’il quitte la demeure pour repartir chez lui, laissant Natacha en larmes. Que Vincent ait de tels propos, n’a vraiment pas plu sur la toile, les internautes n’ayant rien vu de fâcheux ou d’enfantin dans le comportement de Natacha.

Pour la forte majorité des internautes, c’est Vincent le méchant dans cette histoire, et ils étaient nombreux à lui prédire qu’il ne trouverait personne. On pouvait lire entre autres commentaires : « Quand t’as choisi Natacha t’as pas vu son âge ou est ce que t’avais des lunettes en bambou? Mythomane 2.0 »… Hahaha, ambiance !