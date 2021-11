Affaire conclue : Les acheteurs de l’émission réalisent un beau geste pour soutenir un enfant atteint du cancer !

Ils viennent pour acheter, ce qui n’empêche qu’ils aient un grand cœur. Ce mercredi 10 novembre 2021, les acheteurs d’Affaire conclue l’ont prouvé en venant en aide à un garçon de 11 ans qui traverse une terrible épreuve. Prénommé Maxence, il est atteint d’un cancer…

Le geste de Doralie : des sous pour la recherche contre le cancer

Dans l’émission présentée par Sophie Davant, Affaire conclue, la bonne humeur règne en général. Que ce soit avec les commissaires-priseurs, les experts, les acheteurs ou les vendeurs, ça rigole beaucoup. Mieux encore, tout ce beau monde est également capable d’être sérieux et surtout d’être généreux pour la bonne cause. Ce mercredi 10 novembre 2021, l’émission a accueilli une vendeuse prénommée Doralie.

La jeune femme est venue armée de 2 clichés qu’elle a hérité d’une exposition. Passionnée de culture, si elle a décidé de vendre ces œuvres, ce n’est pas pour se faire plaisir, mais pour participer à la lutte contre le cancer avec les gains que cela rapportera. C’est en effet ce que Doralie a répondu à Sophie Davant, quand l’animatrice lui a demandé la raison de sa présence. La vendeuse a répondu que c’était pour le petit Maxence qu’elle est venue.

Ce dernier est âgé de 11 ans et est atteint de l’ostéosarcome. Il s’agit d’une forme de cancer des os, et ce jeune garçon, c’est grâce aux réseaux sociaux que Doralie l’a découvert. En suivant son parcours, elle en a été impressionnée, alors quand elle a su qu’elle avait été sélectionnée pour passer dans l’émission, Doralie a décidé de participer à sa manière. Elle a donc décidé de mettre en lumière Maxence, qui pour elle, est un petit héros. Ainsi, l’argent récolté pour la vente, elle compte l’envoyer pour aider à la recherche contre ce cancer.

Les acheteurs cotisent pour participer

Arrivée face aux acheteurs, Doralie a fait son témoignage concernant Maxence, ce qui les a beaucoup ému. C’est donc sous le signe de l’émotion que les enchères ont commencé. Cependant, Julien Cohen ne participait pas, apparemment pas intéressé par l’objet vendu. Toutefois, cela ne l’a pas empêché de penser à quelque chose…

Plutôt que d’acheter les clichés, Julien Cohen a proposé à un moment des enchères auquel il n’a pas pris part « quelque chose de plus sympa … ». L’antiquaire a proposé que lui et ses collègues cotisent 200 euros chacun. Étant 5 au total sur le plateau ce jour-là, cela faisait une jolie somme de 1000 euros. Il a expliqué que c’est un fait rare dans l’émission, mais que c’était avec plaisir que ses collègues et lui allaient le faire.

Pour savoir qui remportera les clichés vendus par Doralie et qui ne valent certainement pas une telle somme, les acheteurs tireront au sort, toujours une suggestion de Julien Cohen. C’est avec plaisir que tous les acheteurs ont accepté cette idée, et y ont participé. Une 1ère dans l’émission, et un moment certainement inoubliable pour Doralie. Nul doute que s’il regarde l’émission, Maxence sera bien content…