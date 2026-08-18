Strutt ev¹e : 32 km d’autonomie et 4 moteurs

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Le Strutt ev¹e fera sa première apparition publique à l’IFA 2026, avec une commercialisation européenne prévue dès septembre. Ce nouveau véhicule mise sur quatre moteurs, 32 km d’autonomie et un tarif de 4 199 euros.

Strutt prépare un lancement européen très concret pour la rentrée. La marque profitera de l’IFA 2026, organisé à Berlin du 4 au 8 septembre, pour dévoiler son nouvel ev¹e. Ce modèle arrivera quelques mois après l’ev¹c, déjà livré au Royaume-Uni et dans plusieurs pays européens. L’événement servira aussi de vitrine à de nouveaux accessoires et à plusieurs fonctions logicielles.

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Un modèle plus accessible sans sacrifier les performances

Le Strutt ev¹e reprend la base technique de l’ev¹c, notamment son architecture de châssis. Il conserve aussi la transmission propriétaire à quatre moteurs développée par l’entreprise. Ce système vise à préserver la motricité et la stabilité sur des surfaces variées.

Sur le papier, l’engin affiche des capacités plutôt solides pour les déplacements individuels. Il peut grimper des pentes jusqu’à 13 degrés et franchir des obstacles de cinq centimètres. Son autonomie atteint 32 kilomètres sur une seule charge.

La différence principale avec l’ev¹c concerne le système evSense. Le nouvel ev¹e s’adresse aux utilisateurs qui n’ont pas besoin de cette technologie avancée de détection. Strutt conserve ainsi l’essentiel de son architecture technique avec un niveau de prix inférieur.

Le tarif conseillé atteint 4 199 euros. Les premières ventes européennes débuteront en septembre, via le site de Strutt et son réseau de revendeurs agréés.

Strutt ev¹e : 32 km d’autonomie et 4 moteurs

Strutt mise aussi sur les mises à jour à distance

Le constructeur ne concentre pas toute sa stratégie sur le matériel. Ses véhicules reposent également sur une couche logicielle conçue pour évoluer après leur mise en circulation.

À l’IFA, Strutt présentera plusieurs fonctions déjà intégrées. Le Cruise Mode figure parmi elles, tout comme la navigation Waypoints et la connexion avec différentes applications. Les mises à jour OTA occupent une place centrale dans ce fonctionnement. Elles servent notamment à déployer de nouvelles fonctions sur l’ev¹c et à ajuster ses performances sans passage en atelier.

Strutt ev¹e : 32 km d’autonomie et 4 moteurs

L’IFA 2026 comme rampe de lancement européenne

Le salon berlinois donnera au public une première occasion de voir le Strutt ev¹e avant sa commercialisation. Les visiteurs pourront également tester les fonctions logicielles les plus récentes proposées sur l’ev¹c. Strutt sera présent sur le stand CCB.b 123, dans la zone City Club B. Cette exposition accompagnera le déploiement européen du nouvel ev¹e dès septembre 2026.

Tony Hong, directeur général de Strutt, estime que les premiers retours reçus au Royaume-Uni et en Europe confortent cette orientation. Il évoque une gamme qui combine matériel, logiciel et accessoires personnalisables autour des usages européens.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

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