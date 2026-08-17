Samsung détaille son programme gaming pour la Gamescom

Samsung prépare une présence très orientée hardware pour la Gamescom 2026, avec plusieurs nouveautés pensées pour les joueurs. Entre écran 6K, smartphone pliant et compétition PUBG Mobile, la marque veut occuper tous les terrains du gaming.

Du 26 au 30 août 2026, Cologne accueillera une nouvelle édition de la Gamescom. Samsung profitera du salon allemand pour exposer plusieurs produits récents sous sa bannière « #PlaySamsung ». Le constructeur réunira sur place ses solutions pour PC, console et mobile, avec une place importante accordée à l’Odyssey G8 et au Galaxy Z Fold8 Ultra.

Un écran 6K qui peut aussi grimper à 330 Hz

Parmi les produits attendus sur le stand, l’Odyssey G8 devrait retenir l’attention des joueurs PC. Cet écran lancé en mai 2026 propose une définition 6K avec un rafraîchissement fixé à 165 Hz.

Samsung lui a aussi intégré un Dual Mode. Celui-ci permet de passer à une définition 3K avec une fréquence de 330 Hz. Le joueur peut donc privilégier la finesse d’affichage ou la fluidité selon le titre lancé.

L’écran prend en charge G-SYNC ainsi qu’AMD FreeSync Premium. Ces technologies servent à réduire les effets de déchirement et les saccades qui peuvent apparaître lors des séquences rapides. Crimson Desert fera partie des jeux utilisés pour les démonstrations. Le titre de Pearl Abyss sera présenté en 6K avec HDR10+ GAMING sur l’Odyssey G8.

Le Galaxy Z Fold8 Ultra rejoint la vitrine gaming

Samsung utilisera aussi la Gamescom pour mettre en avant son Galaxy Z Fold8 Ultra. Le smartphone pliant fera partie des appareils accessibles sur le stand, aux côtés du SSD 9100 Pro.

Ce dernier vise les configurations pensées pour les jeux de nouvelle génération. Samsung le présente comme un SSD haute performance, intégré ici à une démonstration plus large de son univers gaming.

Le programme comprendra également des sessions autour de Sonic et un défilé cosplay. L’ensemble doit illustrer la volonté de Samsung de réunir plusieurs supports de jeu au sein du même espace. La Gamescom devrait accueillir près de 1 500 entreprises cette année. L’édition précédente avait réuni 360 000 visiteurs.

PUBG Mobile au centre de la #PlayGalaxy Cup

Le volet compétitif arrivera les 27 et 28 août avec la finale mondiale de la #PlayGalaxy Cup. Samsung organisera d’abord une rencontre spéciale entre plusieurs influenceurs internationaux sur PUBG Mobile.

Dix équipes qualifiées lors de compétitions régionales tenteront ensuite de décrocher le titre. Elles représenteront l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie du Sud-Est et l’Asie du Sud-Ouest. La compétition servira aussi de vitrine aux performances gaming des smartphones Galaxy pendant les deux journées.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.