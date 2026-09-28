Gaming for Cause réunit gamers et médecins

Le 22 octobre 2026, La Roche-Posay relance son événement caritatif en direct sur Internet aux côtés de l’UICC. Durant 24 heures, des créateurs de contenu récolteront des fonds pour financer la prévention des cancers cutanés ainsi que les soins de support.

Chaque année, plus de 20 millions de nouveaux cas de cancer sont détectés à travers le monde. Les effets secondaires cutanés causés par les chimiothérapies, radiothérapies ou immunothérapies affectent gravement plus de 80 % des patients. Ces toxicités provoquent parfois une interruption forcée des traitements. Pour soutenir ces malades et leurs proches, le secteur du jeu vidéo va se mobiliser le 22 octobre 2026.

24 heures de diffusion en direct sur le Web

Pour la deuxième édition consécutive, le streamer américain Tyler « Ninja » Blevins parraine cet événement. Lui-même guéri de deux mélanomes, le joueur utilise sa notoriété sur les réseaux sociaux afin de promouvoir le dépistage précoce. « Mon combat personnel me rappelle à quel point la prévention reste essentielle », explique Tyler Blevins.

L’événement rassemble des sessions de jeu interactives et des échanges directs entre médecins, experts en oncologie et anciens patients. En France, le streamer Terracid anime de nouveau une séquence en direct pour mobiliser le public francophone, après une édition 2025 qui a généré 137 000 vues.

Un soutien financier réorienté vers les soins de support

En 2025, la première opération avait permis de récolter 230 000 dollars attribués à l’UICC, au Melanoma Institute Australia et à huit organisations non gouvernementales. Ces sommes ont financé des milliers de dépistages ciblés, des lignes d’assistance et des programmes éducatifs.

Cette année, la collecte élargit son champ d’action au-delà de la seule prévention cutanée. L’intégralité des dons recueillis lors de la session 2026 financera directement des associations de terrain. En France, les fonds iront à la Ligue contre le Cancer, partenaire de la marque.

25 ans d’engagement dermo-cosmétique en oncologie

Le laboratoire La Roche-Posay travaille sur ces pathologies cutanées depuis un quart de siècle. Ses programmes d’accompagnement ont bénéficié à plus de 1,5 million de personnes depuis 2021. La marque met en avant une gamme de 18 produits dermo-cosmétiques recommandés pour soulager les éruptions, la sécheresse extrême et les brûlures dues aux traitements anti-cancéreux.

Cary Adams, directeur général de l’UICC, souligne que la mobilisation sur ces canaux numériques aide le réseau mondial à amplifier sa capacité d’action auprès des malades. Le direct démarrera le 22 octobre 2026.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.