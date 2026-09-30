Alonso et Stroll resteront-ils au volant en 2027 ?

Alonso et Stroll resteront-ils au volant en 2027 ?

par
Suivez BARBANEWS.COM
GoogleNews Google Discover Google Ajouter comme
source préférée

Aston Martin gardera Alonso et Stroll en 2027. L’écurie britannique mise sur la continuité après une saison difficile. Alonso a pris le temps avant de confirmer son engagement à long terme. Cette décision fixe déjà une partie du marché des pilotes.

Aston Martin conservera son duo de pilotes actuel pour la saison 2027. Les deux hommes ont signé de nouveaux accords à long terme. L’équipe n’a pas précisé leur date d’échéance.

Lance Stroll semblait parti pour une neuvième saison dans l’équipe. L’avenir de Fernando Alonso, lui, paraissait moins certain après les performances décevantes de l’écurie. Son choix confirme sa confiance dans le projet de Silverstone.

Les résultats de cette saison pèsent sur les ambitions de l’équipe. La préparation du championnat du monde passe désormais par un duo déjà connu. L’annonce laisse toutefois quatre places libres sur la grille 2027.

Youtube video

Alonso et Stroll prolongent chez Aston Martin

Aston Martin a confirmé le maintien de ses deux titulaires pour la saison 2027. La continuité du duo met fin aux spéculations sur l’avenir d’Alonso. Les deux pilotes ont prolongé leurs contrats à long terme. L’équipe n’a communiqué aucune échéance précise.

Alonso choisit de poursuivre le projet

Alonso a pris le temps avant de prendre sa décision. Sa vitesse et sa détermination, dit-il, lui permettent encore de viser le plus haut niveau. Il décrit la course comme sa passion. Il croit au projet de l’écurie.

Le pilote espagnol cite les dirigeants, les équipes et les installations. Son engagement à long terme vise aussi la réussite collective. Il veut créer de nouveaux souvenirs avec les supporters. Il salue leur énergie sur les circuits.

Stroll maintient sa confiance dans l’équipe

Stroll suit le projet depuis ses débuts. Le Canadien croit aux ressources et aux personnes réunies par Aston Martin. Il estime que l’équipe peut viser la victoire. Le travail mené à Silverstone le motive.

Le pilote évoque des progrès réels au sein de l’écurie. La détermination des équipes renforce, selon lui, sa motivation. Il dit croire à la direction prise. Son engagement, assure-t-il, reste fort.

Alonso et Stroll resteront-ils au volant en 2027 ?

Un duo stable, quatre sièges encore libres

Lawrence Stroll, président exécutif, salue l’expérience des deux pilotes et leur connaissance de l’équipe. Il les voit comme des acteurs importants du projet. L’amélioration des performances reste la priorité à court terme. L’objectif affiché demeure la victoire.

Les autres équipes préparent leurs choix

L’annonce laisse quatre places libres sur la grille 2027. Le marché des pilotes reste ouvert chez plusieurs équipes. Haas devrait conserver Ollie Bearman. Rafael Camara apparaît comme le favori pour l’accompagner.

Camara mène actuellement le championnat de Formule 2. Racing Bulls devrait garder Lindblad pour une deuxième saison. Liam Lawson espère conserver un baquet à temps plein. Nikola Tsolov reste une autre possibilité.

Ces décisions s’inscrivent dans une grille encore incomplète. Les choix des équipes rivales détermineront les derniers mouvements du marché. Aston Martin a aussi dévoilé une livrée aux couleurs du Grand Prix de Monaco. Les précédents parcours d’Alonso incluent aussi sa stratégie à Zandvoort.

Youtube video

Bearman, Camara et Tsolov dans la course

Chez Haas, Ollie Bearman devrait garder son volant. Rafael Camara tient la corde pour l’autre siège, selon les informations disponibles. Racing Bulls devrait conserver Arvid Lindblad. Le Britannique viserait alors une deuxième saison.

Liam Lawson espère obtenir une nouvelle saison complète. Nikola Tsolov reste une option pour Racing Bulls. Le pilote occupe la deuxième place en Formule 2. Ces choix compléteront progressivement la grille 2027.

A DECOUVRIR

Dans la même catégorie

Les frais d’entretien à anticiper quand on possède une voiture

Les frais d’entretien à anticiper quand on possède une voiture

Quand une voiture réclame une vidange, des pneus neufs ou des freins, la facture peut vite dépasser le prix d’une simple révision. Vous pouvez pourtant

Publié le 2 octobre 2026 à 11h31
Comment entretenir une 50cc après une personnalisation complète
.

Comment entretenir une 50cc après une personnalisation complète

Après une personnalisation complète, votre 50cc attire les regards, mais chaque pièce ajoutée mérite un suivi adapté. Un entretien régulier protège le moteur, les freins

Publié le 2 octobre 2026 à 9h32
GP de Bahreïn 2026 : les chiffres à connaître avant le départ

GP de Bahreïn 2026 : les chiffres à connaître avant le départ

Le calendrier fourni place la manche 2026 à Sepang, en Malaisie. Il ne décrit donc pas le circuit de Sakhir. Les chiffres clés révèlent un

Publié le 1 octobre 2026 à 14h00
Comment savoir si un casque moto doit être remplacé

Comment savoir si un casque moto doit être remplacé

Au retour d’une balade, votre casque peut sembler intact alors que son histoire compte déjà plusieurs années. La protection interne vieillit aussi, sous l’effet des

Publié le 1 octobre 2026 à 11h31
Equipe de rédaction Mentions légales Qui sommes nous? CGU Politique de confidentialité Politique de cookies Contact
© 2026 Barbanews.com. Tous droits réservés.