Alonso et Stroll resteront-ils au volant en 2027 ?

Aston Martin gardera Alonso et Stroll en 2027. L’écurie britannique mise sur la continuité après une saison difficile. Alonso a pris le temps avant de confirmer son engagement à long terme. Cette décision fixe déjà une partie du marché des pilotes.

Aston Martin conservera son duo de pilotes actuel pour la saison 2027. Les deux hommes ont signé de nouveaux accords à long terme. L’équipe n’a pas précisé leur date d’échéance.

Lance Stroll semblait parti pour une neuvième saison dans l’équipe. L’avenir de Fernando Alonso, lui, paraissait moins certain après les performances décevantes de l’écurie. Son choix confirme sa confiance dans le projet de Silverstone.

Les résultats de cette saison pèsent sur les ambitions de l’équipe. La préparation du championnat du monde passe désormais par un duo déjà connu. L’annonce laisse toutefois quatre places libres sur la grille 2027.

Alonso et Stroll prolongent chez Aston Martin

Aston Martin a confirmé le maintien de ses deux titulaires pour la saison 2027. La continuité du duo met fin aux spéculations sur l’avenir d’Alonso. Les deux pilotes ont prolongé leurs contrats à long terme. L’équipe n’a communiqué aucune échéance précise.

Alonso choisit de poursuivre le projet

Alonso a pris le temps avant de prendre sa décision. Sa vitesse et sa détermination, dit-il, lui permettent encore de viser le plus haut niveau. Il décrit la course comme sa passion. Il croit au projet de l’écurie.

Le pilote espagnol cite les dirigeants, les équipes et les installations. Son engagement à long terme vise aussi la réussite collective. Il veut créer de nouveaux souvenirs avec les supporters. Il salue leur énergie sur les circuits.

Stroll maintient sa confiance dans l’équipe

Stroll suit le projet depuis ses débuts. Le Canadien croit aux ressources et aux personnes réunies par Aston Martin. Il estime que l’équipe peut viser la victoire. Le travail mené à Silverstone le motive.

Le pilote évoque des progrès réels au sein de l’écurie. La détermination des équipes renforce, selon lui, sa motivation. Il dit croire à la direction prise. Son engagement, assure-t-il, reste fort.

Un duo stable, quatre sièges encore libres

Lawrence Stroll, président exécutif, salue l’expérience des deux pilotes et leur connaissance de l’équipe. Il les voit comme des acteurs importants du projet. L’amélioration des performances reste la priorité à court terme. L’objectif affiché demeure la victoire.

Les autres équipes préparent leurs choix

L’annonce laisse quatre places libres sur la grille 2027. Le marché des pilotes reste ouvert chez plusieurs équipes. Haas devrait conserver Ollie Bearman. Rafael Camara apparaît comme le favori pour l’accompagner.

Camara mène actuellement le championnat de Formule 2. Racing Bulls devrait garder Lindblad pour une deuxième saison. Liam Lawson espère conserver un baquet à temps plein. Nikola Tsolov reste une autre possibilité.

Ces décisions s’inscrivent dans une grille encore incomplète. Les choix des équipes rivales détermineront les derniers mouvements du marché. Aston Martin a aussi dévoilé une livrée aux couleurs du Grand Prix de Monaco. Les précédents parcours d’Alonso incluent aussi sa stratégie à Zandvoort.

Bearman, Camara et Tsolov dans la course

Chez Haas, Ollie Bearman devrait garder son volant. Rafael Camara tient la corde pour l’autre siège, selon les informations disponibles. Racing Bulls devrait conserver Arvid Lindblad. Le Britannique viserait alors une deuxième saison.

Liam Lawson espère obtenir une nouvelle saison complète. Nikola Tsolov reste une option pour Racing Bulls. Le pilote occupe la deuxième place en Formule 2. Ces choix compléteront progressivement la grille 2027.