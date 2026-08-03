ENGWE E26 3.0 Pro : 100 Nm pour sortir de la ville

L’ENGWE E26 3.0 Pro mise sur un moteur central de 100 Nm et une suspension intégrale pour sortir des parcours urbains classiques. Ce vélo électrique eSUV ajoute aussi un GPS, une application mobile et plusieurs fonctions dédiées au suivi.

ENGWE dévoile les premières lignes de l’E26 3.0 Pro, un vélo électrique eSUV taillé pour les trajets urbains, les longues sorties et les chemins plus exigeants. Avec son moteur central de 100 Nm, sa suspension intégrale et ses fonctions connectées, ce nouveau modèle cherche à séduire ceux qui veulent un vélo unique, capable de suivre un rythme quotidien sans renoncer aux escapades du week-end.

Un eSUV pour ceux qui ne roulent jamais pareil

Le vélo électrique ne sert plus seulement à rejoindre le bureau ou à éviter les bouchons. De nombreux cyclistes alternent désormais pistes cyclables, routes secondaires et chemins de campagne. ENGWE cible ce public avec une machine plus robuste qu’un modèle urbain classique, mais plus simple à utiliser qu’un pur vélo tout-terrain.

L’E26 3.0 Pro reprend donc l’idée du SUV automobile. Il ne vise pas une discipline précise. Il cherche plutôt à couvrir plusieurs usages avec le même équipement. Cette polyvalence peut intéresser les utilisateurs qui disposent de peu de place, ou ceux qui refusent de multiplier les vélos selon leurs sorties.

Un moteur central de 100 Nm

La principale nouveauté tient à son moteur central. Avec 100 Nm de couple, l’assistance doit rester solide dans les montées, sur les chemins meubles ou lors des redémarrages chargés. Placé au centre du cadre, le moteur favorise aussi une répartition plus homogène du poids, ce qui peut renforcer la stabilité.

ENGWE ajoute une suspension intégrale à quatre barres. Ce système doit mieux filtrer les chocs sur les pavés, les routes abîmées et les pistes de gravier. La marque veut conserver une conduite confortable sans transformer le vélo en machine réservée aux amateurs de descente. Le résultat annoncé se veut plus souple, plus stable et plus rassurant au quotidien.

Une couche numérique dédiée au suivi et à la sécurité

L’E26 3.0 Pro intègre aussi un, une détection de mouvement et une connexion à une application mobile. Le propriétaire pourra suivre certaines données de conduite, localiser le vélo et recevoir des informations liées à son utilisation.

Ces outils prennent une place de plus en plus visible sur les modèles récents. ENGWE résume son choix par une promesse simple : « Les usagers d’aujourd’hui attendent d’un vélo qu’il s’adapte à différents types de conduite sans pour autant compromettre le confort ni les performances. »

Le tarif de lancement atteint 1 899 euros, au lieu du prix public de 2 099 euros. Cette remise de 200 euros reste active du 29 juillet au 12 août 2026. ENGWE ajoute aussi des accessoires dont la valeur annoncée atteint 218 euros.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.