Trust équipe les joueurs

Les accessoires gaming Trust de la rentrée réunissent un casque PS5, un microphone, un clavier ergonomique et une souris silencieuse. Cette sélection vise les joueurs qui utilisent aussi leur bureau pour travailler, créer ou échanger en ligne.

Septembre marque souvent le retour des tournois, des sorties attendues et des soirées en ligne entre amis. Trust profite de cette période pour réunir quatre accessoires destinés au jeu, au streaming et au télétravail. La sélection va du casque PlayStation 5 à la souris silencieuse. Elle cible surtout les utilisateurs qui veulent composer un bureau pratique sans réserver chaque périphérique à une seule activité.

Un casque sans fil conçu pour la PlayStation 5

Le GXT 499W Forta Wireless occupe la place centrale dans cette sélection. Compatible avec la PlayStation 5, il repose sur une connexion sans fil 2,4 GHz. Ce choix doit limiter le décalage entre l’action affichée et le son reçu dans les écouteurs. Trust annonce aussi une autonomie qui peut atteindre 55 heures.

Ses haut-parleurs de 50 mm doivent fournir une restitution assez ample pour les jeux d’action, les titres narratifs ou les échanges vocaux. Le microphone cardioïde peut être retiré lorsque son usage n’est pas nécessaire. Les commandes intégrées à l’oreillette donnent accès aux réglages essentiels sans passer par les menus de la console.

Trust ajoute des écouteurs pivotants, des coussinets épais et un arceau réglable. Le casque est annoncé à 79,99 euros. Cela le place face aux modèles sans fil accessibles, avec une fiche technique adaptée aux longues sessions.

Des accessoires gaming Trust pour créer et travailler

Le GXT 270 Emita II+ répond davantage aux besoins des streamers et des joueurs qui utilisent souvent le chat vocal. Ce microphone promet une voix claire lors des directs, des enregistrements et des appels. Son prix annoncé atteint 89,99 euros.

Le clavier Keyra adopte une orientation plus bureautique. Il comprend un repose-poignets et une disposition pensée pour réduire l’inconfort au fil de la journée. La marque le présente comme un outil compatible avec le travail, la création et les loisirs. Il est proposé à 69,99 euros.

Plus discrète, la souris Seron mise sur des clics silencieux et une molette Hyperscroll. Cette dernière facilite le défilement dans les documents, les pages web ou les longues conversations. Son tarif de 24,99 euros complète une sélection aux niveaux de prix assez variés.

Un bureau unique pour plusieurs usages

La proposition de Trust repose sur une idée simple : le même espace sert désormais à jouer, discuter, produire du contenu et gérer ses tâches quotidiennes. Les quatre références ne forment donc pas un ensemble technique obligatoire. Chacune peut rejoindre une installation existante selon les besoins et le budget.

La marque résume sa sélection avec cette formule : « 4 produits. 1 seul objectif : jouer plus, mieux. » Derrière ce message commercial, le choix des périphériques révèle surtout la place prise par les bureaux hybrides. Les produits sont disponibles chez les revendeurs partenaires de Trust.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.