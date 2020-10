Lidl procède au rappel des salades à cause du risque pour la santé des clients, un allergène n’est pas mentionné

Lorsque vous vous rendez dans un commerce comme Lidl, vous avez plusieurs rayons. En effet, la chaîne de distribution a clairement mis à jour ces enseignes en proposant un intérieur digne des grands supermarchés. Vous avez un espace pour la boulangerie, le bio, les produits alimentaires classiques, les appareils dédiés à la maison et il y a les produits frais. Ces derniers sont désormais présentés dans de grands frigos et vous avez également un rayon pour les salades.

Une salade rappelée par Lidl à cause d’un allergène

Vous avez donc la possibilité d’acheter des salades prêtes à l’emploi si vous devez manger sur le pouce. Il y a aussi des sandwichs très sympathiques et les prix sont clairement abordables. Si autrefois, vous deviez vous rendre dans une boulangerie ou un autre supermarché, vous avez désormais tout ce que vous souhaitez grâce à Lidl. Il y a toutefois un problème avec cette salade.

Comme le mentionne Capital, il s’agit de la Buddha Bowl Chèvre qui est rappelée à cause d’un allergène .

. Ce n’est donc pas une bactérie qui semble problématique ou encore des résidus étrangers, mais un allergène.

Lorsque ces substances sont proposées, il faut qu’elles soient notées dans la composition, ce qui ne semble pas être le cas puisqu’un rappel est réalisé.

La santé de tous les Français n’est donc pas menacée surtout si vous n’avez pas de problèmes avec les allergènes. Par contre, si vous développez des allergies alimentaires à cause d’un ingrédient, il peut être judicieux d’apporter le produit à la caisse de Lidl, vous devriez obtenir un remboursement.

Le communiqué de l’enseigne pour la salade

Il date du 9 octobre et il présente toutes les informations indispensables à savoir le nom de l’allergène. Il s’agit de l’arachide et il n’est pas noté sur l’emballage. Si vous n’avez pas d’allergie, vous pourriez consommer ce produit. La DLC s’échelonne généralement entre le 9 octobre 2020 et le 18 du même mois et de la même année. Vous avez une marque Select & Go et le nom précis du produit est la salade Buddha Bowl Chèvre. La photo vous montre l’aspect également de cette salade que vous retrouvez dans une sorte de bol en plastique très pratique pour la déguster sur le pouce.

C’est Mix Buffet qui s’occupe de la vente du produit, mais vous pouvez joindre le service consommateur de Lidl pour en savoir plus. Le communiqué mentionne aussi le numéro de téléphone de Mix Buffet si toutefois vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce produit rappelé par l’enseigne : 02.97.22.01.01.