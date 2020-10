Lidl : le Top 5 des révélations très sympathiques méconnues du public, vous serez surpris !

Peu de gens savent vraiment ce qui se cache derrière la marque Lidl, nous vous dévoilons dans cet article tous ses secrets ! Lidl est une enseigne qui ne semble pas connaître la crise.

Vous prononcez très certainement mal le nom de la marque Lidl

Bien que la marque Lidl soit présente en Europe et notamment en France depuis maintenant plusieurs décennies, les millions de français qui sont des clients de l’enseigne ne savent malheureusement pas comment prononcer son nom. En effet, nous avons toutes et tous à prononcer le nom Lidl en disant “Lideulle”. Mais malheureusement, ce n’est pas de cette façon que se prononce le nom de la marque !

En effet, l’entreprise étant originaire d’Allemagne, la prononciation de la marque Lidl doit s’adapter aux origines germaniques de celle-ci. Par conséquent, pour bien prononcer Lidl, vous devez impérativement dire « Leedul » si vous souhaitez être compris dans toute l’Europe en évoquant ce magasin.

Le propriétaire de l’enseigne discount est l’homme le plus riche d’Allemagne

Même si Lidl fait partie d’une des plus grandes enseignes discount, ce n’est pas pour autant que son dirigeant se prive de revenus ! En effet, le propriétaire actuel des magasins Lidl n’est autre que Dieter Schwarz, héritier de son père Josef Schwarz qui a fondé l’enseigne en 1930. Etant âgé de 81 ans, cet homme a une fortune qui est aujourd’hui estimée à plus de 40 milliards d’euros, et c’est d’ailleurs l’homme le plus riche de son pays !

Les couleurs “ringardes” de Lidl n’ont pas été choisies par hasard

Si en voyant le logo de l’enseigne Lidl, vous vous êtes souvent demandé pourquoi ce magasin avait choisi de telles couleurs, ne pensez pas que c’est une faute de goût, loin de là ! En effet, Lidl en a profité pour donner envie aux clients potentiels de se rendre dans leurs magasins et d’être reconnaissables parmi toute la concurrence.

Avec son logo jaune criard accompagné de bleu et de rouge, le moins que l’on puisse dire c’est que le logo de Lidl ne passe pas inaperçu dans le paysage concurrentiel ! Les prospectus distribués à 12 millions d’exemplaires toutes les semaines sont très remarquables et permettent de mettre en scène le logo de la firme, notamment grâce à ses prix très attractifs. Selon Lidl, l’arrêt de la distribution de catalogue papier ferait d’ailleurs effondrer le chiffre d’affaires des magasins de 20% jusqu’à 30% !

Lidl crée ses propres marques pour casser les prix devant la concurrence

Afin de maîtriser toute la chaîne de production et avoir des prix cassés, les dirigeants de Lidl ont adopté une stratégie très intéressante. L’enseigne a en effet décidé de créer ses propres marques pour les distribuer dans ses magasins : une excellente occasion pour maîtriser les coûts des produits, supprimer tous les intermédiaires, et finalement fixer ses prix.

Les employés sont mis en avant pour vendre les produits

Chez Lidl, pas besoin de faire appel à de grandes stars du cinéma ou du petit écran : l’enseigne allemande fait directement appel à ses employés qui sont ses plus grands ambassadeurs !

Là encore, il s’agit d’un coup de maître de la part de Lidl qui peut ainsi faire de la publicité sans faire appel à des acteurs professionnels. C’est notamment le cas de Tamara, caissière chez Lidl, qui est également chargée d’enregistrer des tutoriels notamment sur un robot multifonction qui s’est très bien vendu dans les magasins. Un choix qui permet aux principaux intéressés d’avoir des revenus complémentaires qui ne sont pas négligeables !