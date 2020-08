Olivier Véran : sa drôle de technique pour utiliser les masques

Il est parfois difficile de savoir si vous devez porter ou non un masque. Il est sans doute préférable de rappeler que ce dernier est obligatoire dans certaines villes de France. Il y a donc des espaces qui nécessitent une telle protection, cela vous évite d’être contaminé par le coronavirus. Olivier Véran était donc présent sur France 2 il y a quelques jours et il a souhaité proposer sa fameuse technique ABCD. Cela peut être assez drôle comme méthode, mais elle pourrait peut-être aider les Français à s’y retrouver un peu mieux.

Olivier Véran et ses 4 solutions très pratiques

Olivier Véran est celui qui a rythmé la crise sanitaire puisqu’il était présent aux côtés d’Édouard Philippe lors de toutes les interventions. Il a pu rassurer les Français ou partager pendant quelques mois des statistiques peu réjouissantes. Si certains ont apprécié sa franchise et son travail, d’autres n’ont pas hésité à le pointer du doigt. Sur le plateau de France Télévisions, il a donc décidé d’aider les Français avec sa technique ABCD. Elle peut vous laisser penser qu’elle est pour les enfants, mais la réalité est clairement différente.

La règle #ABCD…

Arrêtez de Bêler, on est pas Cons, nom de Dieu !! https://t.co/gRVvKokAKq — Christophe Cerutti (@chcerutti) August 14, 2020

Pour Olivier Véran, le A correspond à l’âge, une personne est alors à risque notamment si elle est fragile ou âgée .

. B fait référence à un lieu bondé, les rues sont très fréquentées, il est difficile de respecter la distanciation sociale.

C est utilisé pour les endroits clos, vous savez sans doute que les masques sont obligatoires dans ces établissements comme les commerces.

D représente la distance qu’il est difficile de respecter, elle doit être d’un mètre au minimum.

Et la règle des 4P tu la connais Olivier ?

Pipeau

Procès

Punition

Prison

A un moment il va falloir arrêter de se foutre de la gueule des gens. https://t.co/O6uJgb80yA — AuBonTouiteFrançais (@VictorSinclair3) August 13, 2020

Avec ces différents scénarios, Olivier Véran vous aide ainsi plus facilement à identifier les moments qui nécessitent le port du masque. N’oublions pas qu’il est indispensable puisqu’il protège contre le coronavirus que ce soit vous ou les autres. Il existe des modèles réutilisables et d’autres sont à usage unique. Si certains internautes ont apprécié cette méthode, d’autres n’ont pas hésité à le tacler sur les réseaux sociaux. Toutefois, la méthode d’Olivier Véran reste simple à mémoriser et cela peut être aussi le cas pour les adolescents.

Olivier Véran nous explique les règles et moyens memo-techniques de base:" règle ABCD", règle des "3M": "Mètre, Mains, Masques " Après 5 mois de dressage, nous sommes devenus dociles. Maintenant, on nous parle comme si on était des enfants.https://t.co/8cOe4GvCwe — Antoine H (@HAntoine11) August 13, 2020

Utiliser un masque dès que vous sortez

Si certains Français attendent les mesures prises par le gouvernement pour se protéger, d’autres ne cherchent pas des scénarios. Ils ont toujours des masques à leur disposition dans leur sac ou leur voiture, ils enfilent alors cet accessoire dès qu’ils sortent de leur domicile en respectant tous les gestes barrière à la lettre. Finalement, faut-il attendre qu’une commune rende le masque obligatoire pour le porter ? La réponse est négative, chacun est acteur de sa protection, il est alors possible de porter cet accessoire dans les rues et en dehors des commerces. Toutefois, la solution du ministre de la Santé a été pointée du doigt, certains estiment que le A fait référence à l’amateurisme, le B à Buzyn ou encore le C à Chloroquine et le D à Didier Raoult.

Les masques sont au coeur de nombreuses polémiques, car ils sont parfois obligatoires dans une rue et optionnels dans d’autres quartiers d’une même ville. Des rumeurs ont également circulé concernant la mise en place d’une puce RFID dans les fameux masques, mais les versions grand public ne seraient pas concernées. Seules les entreprises seraient au centre de ce dispositif pour réussir à connaître le nombre de lavage grâce à cette puce.