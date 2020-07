Vacances d’été menacées : découvrez le nouveau plan du gouvernement qui inquiète les français !

De nombreux pays sont face à un contexte particulièrement difficile avec notamment un reconfinement. Il n’est pas généralisé, il se concentre sur plusieurs villes ou régions, mais cela montre que le Covid-19 est toujours au rendez-vous et la guerre n’a clairement pas été gagnée.

Il faut alors être vigilant au vu des récents évènements, vous devez aussi vous renseigner pour vos vacances d’été.

Ces dernières pourraient être annulées si les mesures de confinement sont mises en place. Emmanuel Macron a estimé qu’il ne fallait pas mettre de côté cette solution, mais comme a pu le préciser Jean Castex, cela sera valable uniquement dans certaines situations. Dans un premier temps, ce sera un confinement ciblé comme en Espagne qui sera déployé. La vigilance est donc de mise pour tous les Français.

Des informations préoccupantes pour les vacances d’été

Le gouvernement a élu de nouveaux ministres ce lundi 6 juillet, les Français attendent donc une réaction forte avec des mesures importantes. Mis à part Olivier Véran qui est toujours au ministère de la Santé, d’autres ont été remerciés, c’est notamment le cas pour Édouard Philippe. La France se concentre donc sur la crise économique qui frappe de plein fouet le pays, mais un confinement général peut-il être envisagé ? Dans son entretien accordé à la presse régionale vendredi dernier, le président de la République a estimé qu’il ne fallait rien exclure à ce stade.

La France se prépare à toutes les éventualités que ce soit un confinement général ou localisé comme certains pays .

. Le président du Brésil a notamment réalisé un test puisqu’il serait victime de symptômes susceptibles de se rapprocher du Covid-19.

Le Brésil est l’un des pays les plus touchés avec les États-Unis depuis le début de la crise sanitaire.

L’Australie a décidé de confiner plusieurs millions d’habitants à Melbourne après une hausse considérable du nombre de cas.

L’Allemagne avait procédé à un confinement de plusieurs centaines de milliers de résidents à cause de la découverte d’un important cluster.

L’Espagne a été contrainte de confiner deux régions à savoir la Catalogne et la Galice.

Si vous avez donc décidé de partir dans ces pays pour vos vacances d’été, la vigilance est de mise et n’oubliez pas de vous renseigner auprès des personnes compétentes. Ces dernières pourront notamment vous épauler concernant les mesures de remboursement ou pour obtenir un avoir qui devrait être opérationnel pendant 18 mois.

Emmanuel Macron assure que nous ne sommes pas sortis de la crise

Les Français peuvent penser alors que le second week-end des vacances d’été se profile à l’horizon que le coronavirus est parti. La réalité est vraiment différente, car il souhaite affirmer que la crise sanitaire est toujours présente. Pour les prochains mois, le président de la République préfère n’exclure aucun scénario, cela permet de se préparer au pire même si cela est inutile. Lors du début de la crise du coronavirus, la France n’était absolument pas prête et la maladie a frappé de plein fouet plusieurs régions notamment dans le nord et à l’Est. Jérôme Salomon avait notamment signifié que la France pouvait être confrontée à une seconde vague, de nombreux masques ont été commandés en conséquence.

Dès demain, nous allons pouvoir tourner la page du premier acte de la crise que nous venons de traverser. Retrouver le plaisir d'être ensemble, de reprendre pleinement le travail, mais aussi de nous divertir, de nous cultiver. Déroulez : — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 14, 2020

N’oublions pas que l’état d’urgence doit être supprimé en cette fin de semaine, mais il ne faut pas baisser les bras ou réduire la vigilance. Soyez attentif à la désinfection des mains, le port du masque et au respect de la distanciation sociale. En ce qui concerne un reconfinement général pour la France, il sera sans doute envisagé en cas d’extrême urgence, car comme a pu le président Jean-François Delfraissy au Parisien, le prix à payer d’un second confinement aussi strict serait beaucoup trop lourd à payer. Pour les vacances d’été, vous pouvez toutefois trouver un hébergement insolite, vous serez dans les arbres ou sur l’eau. Des solutions ont été proposées dans diverses régions. Par exemple, les logements atypiques dans les Vosges connaissent un franc succès. C’est une méthode pour vous tenir à l’écart d’autrui et de ne pas être ciblé par une éventuelle contamination.