Choc – Jean Castex notre premier ministre : de confortables revenus issus de l’argent public ?

Jean Castex est un haut fonctionnaire de l’Etat français âgé de 55 ans, diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris en 1986 et de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) en 1991 (promotion Victor Hugo).

Il succède à Edouard Philippe à la tête du gouvernement français le 3 juillet 2020. Ce dernier lui avait confié récemment la lourde tâche d’organiser la sortie du confinement suite à la crise du coronavirus. A ce titre, Jean Castex coordonne le travail de réflexion du gouvernement sur les stratégies de sortie progressive du confinement.

Avant de donner les solutions, je souhaite que l'on en discute avec la Nation, avec les partenaires sociaux, dans les territoires. Nous les associerons le plus possible à la recherche de solutions pour un nouveau pacte social. pic.twitter.com/x86rLaME0B — Jean CASTEX (@JeanCASTEX) July 3, 2020

Le parcours politique de Jean Castex

Ce haut fonctionnaire, peu connu du grand public jusqu’aujourd’hui est en réalité au service de l’Etat depuis de nombreuses années.

D’abord à la cour des comptes en tant que conseiller, puis secrétaire général de la préfecture du Vaucluse entre 1999 et 2001, il deviendra président de la chambre régionale des comptes d’Alsace de 2001 à 2005.

Il officiera par la suite sous la présidence de Jacques Chirac, plus exactement au ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale, en tant que directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins.

Sous la présidence de Nicolas Sarkozy cette fois, Jean Castex sera le directeur de cabinet de Xavier Bertrand au ministère de la Santé entre 2006 et 2007, puis au ministère du Travail de 2007 à 2008. Il remplacera également Raymond Soubie au poste de conseiller aux affaires sociales en novembre 2010. L’Enarque de 55 ans connait bien Nicolas Sarkozy pour avoir été son conseiller social à l’Elysée, puis nommé le 28 février 2011 secrétaire général adjoint de l’Elysée. Il aurait même fait figure de favori pendant un temps pour diriger la campagne présidentielle de ce dernier en 2012, avant que le président sortant ne lui préfère Guillaume Lambert, un préfet.

Durant ces années, Jean Castex est également maire de Prades, ville d’un peu plus de 6.000 habitants où il a été élu en 2008. Il sera ensuite réélu en 2014 avec plus de 70% des voix. Le 15 mars dernier, il est réélu à nouveau, et ce dès le premier tour, remportant 75,7% des suffrages. Suite à sa nomination de Premier Ministre, Yves Delcor assure l’intérim et le remplace donc à la mairie de Prades en sa qualité de premier adjoint.

Un des haut fonctionnaires les mieux payés de la République

Même si son nom ne vous parait peut-être pas familier, Jean Castex serait en réalité proche d’Emmanuel Macron depuis plusieurs années. En effet, il aurait été pressenti pour occuper le rôle de Ministre de l’Intérieur en 2018, en remplacement de Gérard Collomb, avant que ce poste ne soit attribué à Christophe Castaner. Le chef de l’Etat le nomme délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 dès septembre 2017. Pour cet emploi qu’il occupe toujours en juillet 2020, le nouveau Premier Ministre perçoit 160.000 euros net par an. Depuis le 20 avril 2019, il est également président de l’Agence Nationale du Sport.

J’ai reçu ce matin Mme Seiko Hashimoto, ministre japonaise en charge du dossier olympique, pour un échange très instructif sur la préparation des JOP TOKYO 2020. Rendez-vous a été pris pour un bilan post-JO de partage d’expérience qui servira les JOP PARIS 2024 pic.twitter.com/4chBRuoZRw — Jean CASTEX (@JeanCASTEX) January 9, 2020

Il faut ajouter à cette fonction ses trois mandats politiques :

maire (Les Républicains) de la ville de Prades , dans les Pyrénées-Orientales, pour une rémunération de 22.000 brut par an

, dans les Pyrénées-Orientales, pour une rémunération de 22.000 brut par an conseiller départemental depuis 2015 , ce qui lui assure 25.600 euros brut par an

, ce qui lui assure 25.600 euros brut par an président de la communauté de communes Conflent Canigo, une fonction pour laquelle le haut fonctionnaire ne perçoit pas d’argent

Ainsi, Jean Castex percevrait environ 200.000 euros par an au titre de ses multiples fonctions politiques et administratives !

Des sommes bien évidemment déclarées à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) le 14 janvier 2020 à qui il a dû divulguer ses rémunérations au cours des 5 dernières années.