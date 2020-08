Didier Raoult contre le vaccin du coronavirus ? Voici ses stupéfiantes déclarations

Il était l’invité de Cnews ce 19 août alors qu’il était absent de la sphère médiatique. Il a été pendant le confinement notamment largement projeté sous le feu des projecteurs. Toutes ses déclarations ont été scrutées sous toutes les coutures, décortiquées, utilisées… Le professeur est donc devenu très connu grâce à cette crise et ses positions souvent assez radicales. De plus, il n’hésite pas à partager le fond de sa pensée. Sur le plateau, il a donc évoqué le vaccin qui pourrait être disponible dans quelques mois.

La question du vaccin contre le coronavirus

Plusieurs laboratoires ont décidé de se lancer dans cette course au vaccin. Que ce soit en Chine, en Russie, aux États-Unis ou encore en France, toutes les solutions sont envisagées pour qu’un produit soit proposé dans les plus brefs délais. Vladimir Poutine a surpris tout le monde en précisant que son pays avait un vaccin efficace, il offrirait une immunité durable. Bien sûr, la sphère scientifique est rapidement montée au créneau en précisant que les délais étaient un peu courts.

Didier Raoult "je ne sais pas qui voudra se vacciner contre une maladie qui ne tue pas" — Virginie Bagouet (@VirginieBagouet) August 19, 2020

Normalement, le protocole est très précis pour que le vaccin soit mis sur le marché .

. Certaines informations glanées sur le web nous apprennent que les phases de tests ne sont pas terminées et la vente pourrait avoir lieu en 2021.

Didier Raoult a forcément été interrogé sur cette question, il estime qu’il n’y aurait pas un réel intérêt à se faire vacciner.

Il était donc face à Laurence Ferrari pour cet entretien diffusé sur le web et à la télévision notamment sur la chaîne Cnews. Le professeur estime que si la maladie reste ce qu’elle est actuellement, il ne sait pas si ce vaccin aura une réelle utilité. Didier Raoult annonce qu’il ne sait pas si des personnes voudront se faire « vacciner pour un truc qui ne tue pas ». Pour lui, le fonctionnement est assez simple pour la maladie. Il faut s’occuper des personnes, détecter les symptômes, réaliser des tests et proposer des traitements. Alors que tout le monde attend un vaccin pour se débarrasser de cette maladie, les propos de Didier Raoult sont largement repris sur le web et les réseaux sociaux.

Le professeur Didier Raoult défend toujours l'hydroxychloroquine https://t.co/7i0nKVzlLE — CNEWS (@CNEWS) August 19, 2020

Le coronavirus, une maladie qui pourrait devenir courante

Le professeur est un adepte des phrases qui peuvent choquer, ce n’est pas la première fois que les médias utilisent ses propos pour la Une des articles. Vous vous rappelez sans doute les dernières interventions, elles ont parfois été assez tendues ou houleuses lorsqu’elles étaient en direct. Face à Laurence Ferrari, il précise que la maladie pourrait devenir courante comme c’est le cas pour la grippe. De ce fait, si certains pensent qu’elle pourrait prochainement disparaître, il serait judicieux de revoir notre pensée, car apparemment, elle sera toujours au rendez-vous.

Faudra-t-il toujours porter des masques ? Retrouverons-nous une vie « normale » ? Ce sont des questions largement posées par les Français.

Professeur Didier Raoult : « Dans les cas qu'on trouve maintenant et ceux qu'on trouvait en février ou en mars, ce n'est plus la même maladie » pic.twitter.com/G5rKZjZHRU — CNEWS (@CNEWS) August 19, 2020

Il y aura sans doute un avant et un après-coronavirus que ce soit pour la France ou d’autres pays encore très touchés par l’épidémie. Il ne faut pas oublier que les nations ont été plongées pendant plusieurs semaines dans un confinement strict avec la nécessité de remplir des autorisations pour sortir. Didier Raoult estime par contre qu’il faut se faire une raison, le coronavirus est désormais « rentré dans le paysage, ça disparaîtra ou ça ne disparaîtra pas, mais encore une fois, la prévision de ça, faut voir avec des astrologues ».