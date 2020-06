Christophe Castaner estime que c’est scandaleux, voici pourquoi il est si choqué

Depuis la mort de George Floyd aux États-Unis, les manifestations ont pu se multiplier sur le sol américain, mais également en France. Sur les réseaux sociaux, les vidéos ainsi que les défilés en hommage aux personnes décédées sont de plus en plus nombreuses. Au coeur de ces affaires, il y a les violences policières qui sont largement dénoncées par les habitants, mais également des personnalités du monde entier. Christophe Castaner est quant à lui critiqué de tous les côtés, mais il a souhaité prendre la parole comme le mentionne Gala. En effet, le ministre de l’Intérieur a été choqué par une fresque.

Le maire de Stains mis en demeure d'effacer une partie de la fresque en hommage à Adama Traoréhttps://t.co/2GvmpGKIEp pic.twitter.com/MfG83bveA3 — BFM Paris (@BFMParis) June 22, 2020

Les propos de Christophe Castaner à l’hémicycle

Des rumeurs annoncent un remaniement prochainement du gouvernement et certains estiment que le ministre de l’Intérieur pourrait être changé. Certes, ce sont des spéculations qu’il faut prendre avec les plus grandes pincettes, car Emmanuel Macron ne semble pas s’être exprimé à ce sujet. Dans tous les cas, que ce soit du côté des forces de police ou encore des Français, Christophe Castaner est critiqué et pointé du doigt. Selon une information partagée par le Huffington Post qui a été au départ proposée par l’AFP, nous apprenons que le ministre a été choqué par une fresque.

À #Stains, le maire inaugure une fresque à la gloire de #Traoré..!

Prochaine étape..?

Une statue à la mémoire de #Merah..? pic.twitter.com/sovL8Qbmg2 — MichaelVllt 🇫🇷 (@MichaelVllt) June 20, 2020

Elle dévoile deux visages celui de George Floyd et d’Adama Traoré qui alimentent depuis quelques semaines les manifestations contre les violences policières et le racisme .

. Le ministre a été choqué que le maire de Stains soit présent lors de l’inauguration alors que Assa Traoré était aussi au rendez-vous.

Pour Christophe Castaner, la situation est quelque peu scandaleuse, car la fresque reposerait sur des amalgames.

Le ministre de l’Intérieur ne semble donc pas cautionner cette fresque avec les deux visages dont la photo a rapidement été relayée sur les réseaux sociaux.

C’est scandaleux d’inaugurer une fresque qui vise à faire des amalgames.

Ce serait donc les propos du ministre de l’Intérieur qui aurait pris la parole dans l’hémicycle.

J’ai été choqué par la fresque réalisée à Stains car elle met en cause l’honneur de femmes et d’hommes qui ont fait le choix de consacrer leur vie à la protection de leurs concitoyens.

Les élus de la République doivent être à la hauteur de l’engagement des forces de l’ordre. pic.twitter.com/PVNMEqXjVd — Christophe Castaner (@CCastaner) June 23, 2020

Une mention qui ne passe pas

Sur la fresque, vous avez donc la ville de Stains, mais également l’identité des deux personnes décédées. Il y a toutefois une mention qui ne semble pas faire l’unanimité au vu des informations glanées sur Internet. Vous pouvez donc découvrir qu’elle a été faite « contre le racisme et les violences policières ». L’oeuvre devrait donc être modifiée notamment pour que les derniers mots soient enlevés, ceux relatifs aux violences policières. Il faudra donc patienter pour savoir si la fresque de Stains sera modifiée ou laissée comme cela. Sur les réseaux sociaux, vous pourrez trouver de nombreuses réactions par rapport à cette oeuvre qui peut être cautionnée ou non.

Toutefois, pour Christophe Castaner, il ne semble pas envisageable d’associer le visage de ces deux hommes avec les violences policières, c’est sans doute pour cela qu’il a évoqué des amalgames. En ce qui concerne l’inauguration, elle a été largement reprise sur les réseaux sociaux et vous avez pu découvrir des photos ainsi que des vidéos. Les violences policières ne cessent d’alimenter la presse et les journaux télévisés alors que les forces de l’ordre avaient décidé il y a quelques jours de protester.

Certaines rumeurs précisent aussi qu’il faudrait repeindre la fresque de Stains pour que les deux visages et la mention ne soient pas au rendez-vous. Il faudra donc attendre pour connaître l’évolution de cette affaire qui semble prendre une certaine ampleur.