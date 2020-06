Meghan Markle réagit tardivement à la mort de George Floyd : elle est lynchée et s’excuse

La société mondiale a été bousculée par la tragique mort de George Floyd, qui indigne les américains – et les citoyens du monde entier.

Cet afro-américain a été tué lors d’une arrestation musclée (et ce alors qu’il ne présentait aucun signe de contestation) et s’est retrouvé au sol, pendant huit minutes, son cou fortement maintenu par la pression exercée par le genou du policier. « Je ne peux plus respirer » disait-il. Ce seront ses derniers mots.

Le policier accusé d’homicide volontaire

La vidéo fait le tour des réseaux sociaux et devient rapidement virale. Dans l’incapacité de pouvoir aider George Floyd (trois policiers présents sur place empêchaient les passants d’intervenir), les témoins du meurtre ont décidé de filmer la scène pour dénoncer les violences policières.

L’affaire fait grand bruit, plongeant les USA dans une période trouble, faite de manifestations pour qu’enfin le racisme cesse dans un pays qui s’est construit sur le mélange culturel. Le débat s’élargit pour également lutter contre les violences policières, et s’intensifie quand l’assassin de George Floyd est poursuivi (tardivement) pour homicide involontaire.

Finalement, au grand soulagement des défenseurs de la cause, les quatre policiers sont poursuivis pour homicide volontaire et risquent la prison à vie.

Les stars donnent de la voix

Cette affaire a touché les citoyens du monde entier, mais également les stars qui usent de leur influence et notoriété pour faire connaître la cause, la faire avancer, la rendre légitime.

Madonna a relayé une vidéo de son fils qui danse en hommage à George Floyd ; Beyoncé a exprimé tout son soutien à la cause et son dégout de voir son pays être encore à ce point profondément raciste ; Selena Gomez a promis de répondre à chacun de ses fans qui lui prouverait qu’il a signé une pétition…

La liste des stars qui interviennent dans la cause est longue et pose un débat. Faut-il obligatoirement s’exprimer quand on est une célébrité ? Il semblerait que la réponse soit oui, puisque les personnalités qui ne se joignent pas à la cause sont, au mieux, traitées de lâches ou, au pire, traitées de racistes.

Meghan Markle réagit tardivement

Meghan Markle a subit les frais de son silence, elle qui n’a pas réagit directement après l’assassinat polémique qui bouscule l’Amérique et pousse les gens à se retrouver pour manifester dans la rue malgré l’épidémie de COVID-19 qui fait toujours rage.

Ce n’est que dix jours après la mort de George Floyd, le 3 juin, que la femme du Prince Harry a prononcé une allocution face aux élèves diplômés de son ancienne école, à Los Angeles. Elle n’a pas seulement parlé de George Floyd, mais de tous les afro-américains dont la vie a été enlevée dans de terribles circonstances.

Consciente que son silence avait été critiqué sur les réseaux sociaux, elle a tenu a reconnaître son erreur et explique qu’elle ignorait quoi dire, et qu’elle souhaitait surtout dire la bonne chose. Elle se confie avoir été très nerveuse à l’idée de s’exprimer et ne pas trouver les bons mots.

Des propos qui pourront nuancer les critiques qu’elle reçoit, et qui montre que les mots choisis par une célébrité sont d’autant plus lourd de sens et qu’il est important de les choisir avec soin, pour ne pas créer une nouvelle polémique.

En France, Kim Glow créé une polémique

L’allocution de Meghan Markle est d’autant plus marquante qu’elle prouve qu’il est important (pour ne pas dire indispensable) de bien réfléchir aux actions qu’on souhaite mettre en place.

Une position que Kim Glow devrait entendre, elle qui a publié sur Tik Tok une vidéo en hommage à George Floyd qui a été vivement critiquée car jugée irrespectueuse et gênante.

La jeune femme a tenu à s’exprimer publiquement sur ces critiques et explique qu’elle a fait cela avec toute sa bonne foi et ses bonnes intentions et qu’elle ne peut pas être critiquée pour cela. Elle pense attiser simplement la haine, et que les personnes qui la détestent trouveront toujours quelque chose à redire, même quand elle fait les choses bien.

Tel est le revers de la médaille quand on est une personnalité publique : chacune de nos actions est épiée, analysée, commentée. On ne peut que comprendre la position de Meghan Markle qui a préféré réfléchir aux mots qu’elle emploierait, plutôt que d’écrire à chaud ses sentiments.